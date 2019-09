Mesa, tras revelaciones de Ayo, dice que alianza Evo-Ortiz es obvia y evidente







21/09/2019 - 10:32:37

Erbol.- Tras los dichos del politólogo Diego Ayo, en el sentido de que el senador y candidato Oscar Ortiz le ofreció considerable dinero para atacar a Carlos Mesa y mantener a Evo Morales en el poder, el candidato de Comunidad Ciudadana dijo que la alianza entre el primer mandatario y el candidato de Bolivia Dice No es obvia y evidente.



“La guerra sucia combinada entre el MAS y Oscar Ortiz marca una alianza obvia y evidente”, aseveró Mesa en contacto con periodistas en la ciudad de Santa Cruz.



En cuanto a las motivaciones de Ortiz, para el postulante presidencial “esas razones no son otras que ayudar a la candidatura de Evo Morales”.



Mesa considera que hay tres razones para creer que hay una alianza entre Evo y Ortiz.



Primero, una es la vulneración de la Constitución, pues Ortiz tenía la obligación como candidato a la presidencia de renunciar a un cargo electivo, señala Mesa.



La otra razón es la violación de la Ley de Organizaciones Políticas porque, recuerda Mesa, está prohibida que se efectúe una renuncia con sustitución de candidatura y se produjo tal figura en Bolivia dice No.



La tercera razón que esgrime Mesa es que Ortiz está en publicidad televisiva 60 días y estaba terminantemente prohibido hacer publicidad política y a titulo de que era senador lo hizo, apunta Mesa, y el Órgano Electoral no dijo absolutamente nada.