TSE: Sustitución de candidatos culmina tres días antes de las elecciones







20/09/2019 - 16:47:29

La Paz, (ABI).- La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, informó el viernes que la sustitución de candidatos culminará tres días antes de las elecciones generales del 20 de octubre, y exhortó a las organizaciones políticas a que cumplan con la paridad y alternancia.



"En esta etapa de sustitución alertar a las organizaciones políticas, a las alianzas que la etapa de sustitución viene a ser hasta tres días antes de la votación, entonces conminamos, alertamos, convocamos, insinuamos a las organizaciones y a las alianzas políticas que tienen que cumplir con el criterio de participación, paridad en el tema de procesos para estas elecciones", dijo a los periodistas.



Choque explicó que se respetará la composición de candidatos, es decir, donde estaba una candidata que fue inhabilitada por alguna razón, el partido político tiene que sustituirla por otra mujer y no por un varón.



"El Tribunal Supremo Electoral va a respetar la composición de donde debe estar una candidata mujer no puede ser habilitado por un candidato hombre o viceversa es decir que la candidata que fue inhabilitada solo puede ser sustituida también por una mujer", señaló.



Recordó que hasta 19 de julio cuando se inscribieron las candidaturas, las organizaciones políticas registraron a 1.623 candidatas y 1.623 candidatos; sin embargo, dijo que durante la etapa de verificación del cumplimiento de los requisitos se inhabilitaron a 489 candidatas mujeres y 514 candidatos varones.



Informó que hasta la fecha los partidos políticos solo reemplazaron a 125 candidaturas de mujeres y dejaron pendientes 364 sustituciones, mientras que en las candidaturas de varones sustituyeron a 144 y dejaron pendiente 370 candidaturas.



"Al 5 de septiembre donde prácticamente fenecen las fechas por renuncias ahí tenemos menos participación de mujeres y mayor participación de hombres (...), en este momento no podemos adelantar un criterio porque las organizaciones políticas aún tienen tiempo para hacer las sustituciones previas a la elección", apuntó.