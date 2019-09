Embajador alemán: Me preocupa el día después de las Elecciones





20/09/2019 - 16:36:16

Erbol.- El Embajador de Alemania, Stefan Duppel, manifestó que ha advertido en el país desconfianza respecto a los comicios, por lo cual le preocupa el día después de las Elecciones y si todos estarán de acuerdo con los resultados.



“A mí me preocupa el día después de las Elecciones ¿Qué va a pasar? ¿Están todos de acuerdo en que esos resultados son limpios? Yo creo que hay mucha desconfianza en general en elecciones y nosotros queremos asegura que esas elecciones son lo más limpio posible, para que todos decidan que es el resultado verdadero”, dijo el Embajador.



No obstante, el diplomático expresó que tienen mucha confianza en la democracia boliviana. Señaló que es una sociedad tan energética y transparente, en la cual no funcionaría el intentar ocultar algo.



El embajador hizo esas consideraciones a tiempo de hablar del proyecto de transmisión rápida de resultados electorales, que impulsa su país.



Resaltó que es fundamental para la democracia que exista confianza en los resultados electorales. “Si eso está en duda, una democracia no va a funcionar”, acotó.



En ese sentido, el diplomático destacó la importancia de contar con un sistema de transmisión de resultados electorales que sea rápido y transparente.