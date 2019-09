Aprehenden a exfuncionaria municipal de La Paz por apropiarse de Bs 45.000







20/09/2019 - 13:00:38

La Paz, (ABI).- Una exfuncionaria de la Alcaldía de La Paz fue aprehendida por la presunta apropiación de 45.000 bolivianos, delito tipificado como peculado, informó el viernes el jefe de la División Corrupción Pública, Luis Fernando Guarachi.



"La ex funcionaria de la Alcaldía de La Paz luego de prestar su declaración quedó formalmente aprehendida y pernoctó anoche en celdas de la FELCC", confirmó.



El delito de peculado de acuerdo a la norma legal establece una privación de libertad de 5 a 10 años para el servidor público que, aprovechando del cargo, se apropiare de dinero, de valores o bienes, explicó Guarachi.



En junio, el Gobierno Municipal de La Paz realizó la denuncia contra la exfuncionaria, encargada de cobrar cierto monto de dinero a turistas nacionales y extranjeros que visitan el sitio turístico del Valle de la Luna.



El dinero que se recauda debe ser depositado a los fondos del Gobierno Municipal de La Paz, sin embargo, se detectó que la sindicada no entregó el dinero recaudado que asciende a la suma de 90.000 bolivianos.



La exfuncionaria, al percatarse que fue denunciada, dejó de asistir a su fuente laboral y decidió devolver 83.000 bolivianos, comprometiéndose a devolver el saldo.



En el marco de la investigación, la División de Corrupción Pública descubrió que no fue la única vez que se apropió del dinero, ya se evidenció un faltante de 45.000 bolivianos



Por esa razón fue convocada por el Ministerio Público para su declaración informativa, luego de la cual se determinó su aprehensión para que compadezca ante la justicia ordinaria.