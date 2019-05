Deuda externa baja a 23,5% del PIB: Ministerio de Economía







23/05/2019 - 20:51:30

La Paz, (ABI).- La deuda externa de Bolivia, a abril de este año, llegó a 10.287 millones de dólares, es decir, 23,5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, lo que significa un reducción respecto al cierre de 2018, cuando se situó en 25,1% del PIB, informó el jueves el Ministerio de Economía.



El Ministerio de Economía remarcó esa reducción de la deuda externa, tomando en cuenta que es un porcentaje muy por debajo de los límites fijados por organismos internacionales, entre ellos, la Comunidad Andina (CAN).



"Es decir, después de más de 13 años de aplicación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, la deuda sigue siendo sostenible, a diferencia de gestiones anteriores a 2006, cuando el endeudamiento llegaba a más del 50% del PIB (en el año 1987 llegó al 99% del PIB)", precisó el Ministerio de Economía.



Explicó que, mientras la deuda externa pública subió de 4.942 millones de dólares en 2005, a 10.287 millones de dólares a abril de 2019, el PIB nacional se cuadruplicó en casi el mismo periodo, al pasar de 9.574 millones de dólares de 2005, a 40.581 millones de dólares en 2018, "lo que refleja una brecha cada vez mayor entre ambas variables".



Por otra parte, la deuda externa per cápita (por persona) subió de 536 dólares en 2005 a 900 dólares en 2018, mientras el PIB per cápita se incrementó más de tres veces, pasando de 1.037 dólares en 2005, a 3.589 dólares en 2018.



"Este hecho histórico, refuta toda opinión pública que cada boliviano nace con deuda externa, pues lo correcto es señalar que cada persona posee un activo neto de 2.689 dólares (resultado de la diferencia entre el ingreso per cápita y la deuda externa per cápita)", remarcó el Ministerio de Economía.