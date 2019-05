Patzi mantiene su candidatura y descarta unidad con la oposición para enfrentar al MAS







23/05/2019 - 20:50:46

La Paz, (ABI).- El candidato a la presidencia del Movimiento Tercer Sistema (MTS), Félix Patzi, dijo el jueves que no renunciará a su aspiración y descartó aliarse con partidos de la oposición para enfrentar al Movimiento Al Socialismo (MAS) en los comicios generales de octubre de este año.



"No de ninguna manera, porque nosotros creemos que hasta el momento se están consolidando tres lineamientos políticos que va a definir el país, una que es la nuestra, la más revolucionaria", dijo a los periodistas en La Paz.



El también Gobernador de La Paz informó que no asistirá a la reunión convocada para el viernes por cívicos y candidatos de oposición en la ciudad de Santa Cruz, porque dijo que viajará a Argentina para conformar la directiva de su partido en la comunidad boliviana que radica en ese país.



A su juicio, la probable unidad de la oposición "no incidirá" en los resultados del nuevo proceso democrático, porque -dijo- que esa línea política, en conjunto, no supera a la fecha el 30% de respaldo de la población, según las últimas encuestas.



Patzi es el tercer candidato presidencial que descarta una sola candidatura frente al MAS, después de Mesa y Oscar Ortiz; de las alianzas Comunidad Ciudadana (CC) y Bolivia Dijo No, respectivamente.