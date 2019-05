Quintana: La industrialización es la liberación de los pueblos







23/05/2019 - 20:49:45

Tarata, (ABI).- El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, afirmó el jueves que la industrialización es garantía de la liberación de los pueblos, de su libertad e independencia económica, en el Encuentro de la Mancomunidad de Municipios de la Región Valles de Cochabamba, que se llevó a cabo en el municipio de Tarata.



"Nunca antes hemos pasado de la condición de campesinos, de indígenas, de obreros, mineros o de transportistas, de la condición de un pueblo monoproductor a la de un Estado en vías de industrialización, pero hoy lo estamos logrando, estamos en el camino correcto y la industrialización es liberación", afirmó, citado en un boletín institucional.



Quintana reiteró que la industrialización garantiza el desarrollo económico y social del país, lo que conlleva al fortalecimiento del Estado boliviano.



"No hay pueblo o país que sea libre si no tiene industria y ésta es la garantía de la libertad económica y de la independencia económica y por eso (algunos) quieren coagular nuestro proyecto de industrialización, porque cuando terminemos de industrializar el hierro, el gas e impulsemos la industrialización del litio, no habrá país en América Latina que se compare al Estado Plurinacional en crecimiento económico, en justicia social y en la fortaleza del Estado", sustentó.



El Ministro de la Presidencia exhortó a los presentes en ese encuentro a rememorar y reflexionar sobre cómo la historia del desarrollo del país fue coartada por intereses extranjeros y de sociedades acomodadas para que Bolivia se mantenga como un país extractivista y esclavo.



"Recuerden ¿cuáles son las razonas por las cuales se nos ha privado de un proyecto de industrialización a Bolivia, teniendo las materias primas y los recursos naturales estratégicos, más importantes de América del Sur, por qué Bolivia no logró despegar con una industria de la minería o los hidrocarburos o del acero? Porque lo que querían es que sigamos siendo un país de peones, semiesclavos para tributar al capital extranjero, para seguir de rodillas frente a Estados Unidos, para transferir nuestros recursos naturales a las grandes empresas transnacionales", puntualizó.



En este sentido, manifestó que los pueblos sin industria, no tienen destino y están condenados a ser "peones" en la cadena de la economía global, un hecho al que los bolivianos fueron sometidos desde la colonia española.



"Es a eso a lo que nos han acostumbrado desde la colonia española, a ser esclavos, a ser mitayos y por eso hemos vivido siempre en condiciones de pobreza, por eso nos han convertido en un país de mendigos", recordó.



Quintana destacó que ahora, el mayor valor que ha recuperado cada uno de los bolivianos y bolivianas del Estado Plurinacional es la dignidad y el orgullo.



"La mayor riqueza que estamos conquistando a la cabeza del presidente Evo (Morales) y a la cabeza el instrumento político, con la fuerza de los movimientos sociales, el mayor valor que hemos logrado acumular en estos últimos 13 años, es recuperar nuestra dignidad y el orgullo nacional", refrendó.



En ese marco, hizo un llamado público para no ceder terreno ante las conquistas de los últimos años en beneficio de la población.



"Ese tiempo se ha acabado y debe terminarse definitivamente por eso cuando la derecha quiere volver a gobernar el país, viene a aplastar nuestro orgullo y otra vez arrinconando a los pobres a que sigan siendo mendigos. Si es que nosotros cedemos un centímetro en este proceso, nos van a cortar la cabeza y vamos a volver a vivir como nuestros abuelos escondidos en el campo. Si cedemos un centímetro en lo que hemos avanzado vamos a perder la capacidad de manejar nuestro futuro", destacó.