Murillo interpela a Mesa y le recuerda que en su gobierno no pudo garantizar la estabilidad de Bolivia





23/05/2019 - 20:47:09

La Paz, (ABI).- El senador elegido por Unidad Nacional y ahora aliado de los Demócratas, Arturo Murillo, interpeló el jueves al expresidente y candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, porque, a su juicio, no actuó con la ley en la mano y le recordó que en su gestión no pudo garantizar la estabilidad de Bolivia.



"Una consulta estimado @CarlosMesaBo cuando renunciaste a presidencia el 2005 no había ley en la mano, porque no pudiste garantizar estabilidad, a Bolivianos. #CualDiferencia", escribió Murillo en su cuenta en Twitter.



Murillo cuestionó a Mesa por sus últimas declaraciones, en las que dijo que si es electo "democráticamente garantizará la estabilidad con la ley en la mano".



La polémica desatada por el candidato de CC surgió tras una declaración de la legisladora y dirigente del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) que dijo que "los opositores no durarán en el Gobierno" por falta de proyectos.