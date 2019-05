Quiroga desafía a Morales a que él mismo consulte a Corte IDH sobre su repostulación







23/05/2019 - 20:46:09

Erbol.- El expresidente Jorge Quiroga desafió este jueves al actual mandatario Evo Morales a que eleve él mismo una consulta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), si es que está seguro que la reelección en un derecho humano y que no se esconda en el discurso de que se trata de una injerencia.



“Evo si estás escuchando o que te pasen la grabación: si tú crees que ser tirano es un derecho humano, que la reelección perpetua es un derecho humano, que la Comisión de Venecia no tiene razón que tú realmente tienes el derecho a quedarte como un monarca de por vida como Ortega está pretendiendo ser en Nicaragua, consulta tú a la corte de San José”, dijo Quiroga en entrevista con ERBOL.



El exmandatario hizo esa desafío después de que parlamentarios del MAS lo criticaron a él y cívicos cruceños por pedir al presidente de Colombia, Iván Duque, que eleve ante la Corte IDH una consulta al respecto.



Quiroga señaló que si el presidente Morales está tan seguro de que la reelección indefinida es un derecho, entonces él puede levantar toda duda al pedir la opinión consultiva de la Corte.



“Que no se esconda en un falso discurso de supuesta injerencia como lo hace su jefe Nicolás Maduro, porque ya nadie se traga esa ‘pildorita’”, agregó.



Los opositores recurrieron a Colombia por ser país garante del acuerdo de 2008, mediante el cual se viabilizó la aprobación de la Constitución Política del Estado, que ahora consideran que se vulneró con la repostulación de Morales.



Aguarda con cautela



Jorge Quiroga dijo que el presidente de Colombia, Iván Duque, recibió “muy bien” las firmas que piden elevar la opinión consultiva, pero aclaró que este tipo de gestiones no tienen resultados instantáneos, sino son producto de un trabajo laborioso.



Dijo que por su experiencia no se deja llevar por “el entusiasmo y la fiebre”, porque sabe que los estados tienen mecanismo para esas decisiones.



“Aguardamos con cauteloso optimismo que Colombia pueda cumplir su papel de mediador y garante y elevar la consulta a la Corte de San José lo más rápido posible para preservar la democracia de Bolivia”, expresó.