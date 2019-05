Canciller: Consulta a la Corte IDH sobre postulación de Morales no afecta decisión del TCP





23/05/2019 - 16:25:32

La Paz, (ABI).- El canciller Diego Pary afirmó el jueves que una eventual consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre si la repostulación es un derecho humano, no afectará la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia que falló a favor de la candidatura del presidente Evo Morales para los comicios de octubre.



"Las opiniones consultivas son consultas genéricas sobre algún tema y que, en este caso, de ninguna manera afectará a una decisión ya asumida por el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. La decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional de Bolivia es definitiva y ya no tendrá efecto ninguna otra resolución posterior", dijo a los periodistas.



Dirigentes de la oposición boliviana solicitaron al Gobierno de Colombia realizar una consulta a la Corte IDH para establecer si la repostulación en un derecho humano, en un nuevo intento por anular la candidatura a la reelección de Morales.



"Las opiniones consultivas son consultas que se hacen ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estas opiniones consultivas pueden ser realizadas por la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), por algún Estado miembro. En este marco, las opiniones consultivas no se realizan sobre algún caso específico, no se realizan sobre alguna decisión específica de algún país", explicó Pary.



El Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó al binomio Evo Morales y Álvaro García Linera sustentado en un fallo constitucional que en 2017 declaró legítima la repostulación de autoridades nacionales y subnacionales en sujeción a tratados internacionales en materia de derechos humanos y reconocidos por la Constitución Política del Estado.



El TCP reconoció el derecho a una reelección en virtud del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mediante el que otros presidentes latinoamericanos pudieron también buscar un nuevo mandato.



"Nosotros tenemos un diálogo permanente con Colombia. Colombia es un país al cual nosotros respetamos en sus asuntos internos, Bolivia no interviene en ningún asunto interno de Colombia y nosotros también creemos que Colombia va a actuar en el mismo sentido", agregó el jefe de la diplomacia boliviana.