Presidente de Diputados se burla de Millares porque no firmó denuncia contra titular del TCP





23/05/2019 - 16:10:21

La Paz, 23 may (ABI).- El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, anunció el jueves de forma burlesca la devolución de una denuncia presentada por la diputada opositora Lourdes Millares en contra del titular del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Petronilo Flores, por carecer de la firma como requisito mínimo de formalidad de la acusación.



"Esta denuncia, más alguna documentación, será devuelta ipso facto a la "supuesta" persona que denunció. Digo supuesta, porque nos extraña, lo decimos con el espíritu más fraterno, que una abogada y diputada nacional presente una denuncia sin siquiera estampar su firma", observó el legislador.



Ayer, Millares presentó ante la Presidencia de la Cámara de Diputados la denuncia en contra de Flores por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y por los que ameritaría iniciar un juicio de responsabilidades.



"Aquí está la denuncia original sin rúbrica al menos. No sé si la diputada lo hizo con el ánimo de sólo generar polémica ante los medios de comunicación o como un acto burlesco hacia la Cámara de Diputados. Tomando en cuenta que, si bien las denuncias no son excesivamente formalistas, por respeto la denunciante estaría en la obligación ineludible de al menos firmar", añadió Borda en una conferencia de prensa.