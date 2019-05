Maluma se muestra emocionado a un día de retomar su gira 11:11





23/05/2019 - 15:48:32

Perú21.- Meses después de anunciar su gira -la cual lleva el nombre de su nuevo disco- Maluma ha mostrado su felicidad y emoción por volver a conectarse con sus fanáticos luego de sus shows en Perú y Chile.



A través de Instagram, el cantante de reggaetón Juan Luis Londoño, más conocido como Maluma invitó a sus fans a deleitarse con su puesta en escena.



“Estamos a 1 día de comenzar esta aventura y se siente la LUZ... ¿quién viene a #1111WorldTour? No se lo pueden perder, he estado trabajando muy fuerte para llevar esto a otro nivel”, escribió Maluma en Instagram junto a dos fotografías de sus ensayos.



El artista ha estado practicando sobre el escenario con músicos y bailarines, quienes lo acompañarán en esta gira internacional que llegará a México, Portugal, Hungría, Italia, España, Estados Unidos, Puerto Rico, entre otros.



Como se recuerda, “11:11” es el cuarto disco de Maluma y el cual estará promocionando durante sus conciertos. Esta última producción discográfica consta de 16 temas, que incluyen algunas colaboraciones.





