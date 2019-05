Los escándalos de la polémica hija de Alejandra Guzmán





23/05/2019 - 15:47:11

Perú21.- Frida Sofía , hija de la cantante mexicana Alejandra Guzmán , causó revuelo en los medios del espectáculo de su país luego de manifestar que su madre mantiene un romance con su expareja, el modelo Christian Estrada, con quien terminó hace unos meses, y aseguró que no es la primera vez que su progenitora se involucra con alguno de sus exnovios.



Con estas declaraciones, la joven dio a conocer la mala relación que mantiene con la estrella de rock y adelantó que poco a poco continuará revelando, a través de sus redes sociales, más detalles de su entorno más íntimo.



Pero esta polémica no es un caso aislado, conoce en qué otros escándalos ha estado involucrada Frida Sofía.

¿Quién es Frida Sofía?



Antes de su nacimiento, Frida Sofía era el centro de polémica por ser hija de la rockera Alejandra Guzmán y el empresario Pablo Moctezuma, quienes se separaron ni bien nació (13 de marzo de 1992); algo que lamentó, pues aseguró que siempre le faltó el amor de su padre, y sólo creció con su madre, quien desempeñó ambos roles.



Años después, cuando su cuerpo comenzó a sufrir varios cambios y la rebeldía de la adolescencia empezó a dominarla fue centro de varios escándalos.

Escándalos y polémicas de Frida Sofía



El año 2008 fue fotografiada besando en la boca a una amiga suya durante un viaje a Nueva York. Alejandra Guzmán estaba de gira por América del Sur cuando la prensa mexicana publicó las imágenes.



Durante su estadía por Estados Unidos , a los 16 años, fue hospitalizada por intoxicación alcohólica luego de mezclar alcohol con pastillas. Su madre dio a conocer que la llevó a una clínica de rehabilitación.



A su retorno a México, Frida Sofía se fue a vivir con su papá y la familia de éste, destapándose la mala relación que vivía junto a la cantante.



En 2010, cuando tenía 18 años y vivía en Miami, la joven intentó suicidarse lanzándose del piso 17 de un edificio. Aunque Alejandra Guzmán lo negó, los medios dieron a conocer que era cierto.



Ese mismo año fue arrestada por haber atropellado a un peatón en Miami Beach y haberse dado a la fuga.



Frida Sofía, en 2015, posó para la revista de Playboy , causando gran revuelo luego de compartir una de las fotografías, donde se dejaba ver completamente desnuda, a su cuenta de Instagram.



El año 2016 decidió casarse en secreto con Luis Escamilla. La boda causó sorpresa porque se había comprometido días antes, con apenas seis meses de relación, por lo que trascendió que no tuvo la aprobación de su familia, sólo de su madre quien estuvo a su lado. Al final, se divorció antes de cumplir dos años.



Una de sus últimas apariciones en la prensa fue tras el altercado con la hija de su prima Stephanie Salas. La joven cuestionó que estaba cansada de que la compararan con Michelle Salas, a quien acusó de falsa y de haber tenido una relación con el manager de su papá Luis Miguel.



Ante el pleito desatado, su tía Sylvia Pasquel le dijo que “los trapos sucios se lavan en casa”, a lo que la hija de la cantante le recordó el escándalo que se provocó cuando la actriz de telenovelas tuvo una relación con el ex de su madre Silvia Pinal.



Frida Sofía sacó a relucir los conflictos internos en sus redes sociales después de que Silvia Pinal fuera internada por problemas de salud en la Ciudad de México. Tras la hospitalización se puso al descubierto que había una ruptura familiar, pues la hija de la primera actriz Sylvia Pasquel y su bisnieta Michelle Salas no fueron a visitarla ocasionando que la muchacha se irritara y las llamara en sus redes sociales “arpías” e “hipócritas”.



Aunque esto no quedó ahí, pues el ataque más fuerte fue para Alejandra Guzmán, el Día de la Madre, fecha en la que publicó en sus redes sociales una imagen de una mujer lanzando insultos a la cabeza de su hijo.



Ahora la polémica ha vuelto a surgir luego de asegurar que su madre se metió con su exnovio , con quien terminó hace poco.





Ver esta publicación en Instagram 🤚🏼 #NO Una publicación compartida de ℱ𝓇𝒾𝒹𝒶 𝒮ℴ𝒻𝒾𝒶 𝒢 (@ifridag) el 4 May, 2018 a las 6:32 PDT