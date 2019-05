El guionista estrella de Game of Thrones escribirá la serie de El Señor de los Anillos para Amazon





23/05/2019 - 15:37:52

Infobae.- El guionista Bryan Cogman que fue parte de aclamada serie Game of Thrones se unió al equipo de la serie inspirada en El señor de los anillos desarrollada por Amazon Studios.



El sitio especializado Variety confirmó que Cogman pasará así a trabajar codo con codo con John D. Payne y Patrick Mckay, creadores del proyecto, tras haber firmado ya un contrato con la productora. El escritor George R.R. Martin se refirió a él como "el tercer dragón", haciendo referencia a la importancia de su participación en la ficción fantástica de HBO.



Además de guionista, también ejercía como productor ejecutivo y contaba con un vasto conocimiento sobre la serie. Escribió los guiones de 11 episodios a lo largo del drama, y su último labor en Game of Thrones fue escribir el 2° episodio de la octava temporada.



Después, fue uno de los elegidos para la nueva propuesta relacionada con GOT, pero Cogman declaró en una entrevista que, finalmente, no se llevaría a cabo. Ahora trabajará para Amazon en una ficción que nace con el propósito de extenderse varias temporadas.



De la precuela de GOT se conoce que podría llevar el nombre de Bloodmoon, el guión estará a cargo de Jane Goldman, y cuyo reparto está encabezado por Naomi Watts.



En tanto, Amazon se hizo con los derechos de las novelas de J. R. R. Tolkien y anunció en 2017 que lanzaría en el futuro una adaptación televisiva, después del éxito cosechado en el cine por la trilogía dirigida por Peter Jackson y su posterior precuela, El Hobbit.



En un principio varios medios especializados apuntaban que podría contar la historia de un joven Aragorn, el personaje interpretado por Viggo Mortensen en las películas de la saga. Pero esta idea quedó totalmente descartada tras las pistas que la cuenta oficial de la serie dejó en Twitter e Instagram, con un mapa en el que aparece la isla de Númenor.



"El mundo creado por Tolkien está lleno de majestuosidad y corazón, sabiduría y complejidad. Estamos absolutamente encantados de asociarnos con Amazon para darle vida nuevamente. Nos sentimos como Frodo, saliendo de la Comarca, con una gran responsabilidad a nuestro cuidado: Es el comienzo de la aventura de nuestras vidas", expresaron Payne y McKay, que llevan 20 años trabajando juntos, cuando dieron a conocer la noticia.