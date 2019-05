Los choferes de La Paz aún pagan Bs 1,80 por el peaje en la autopista







23/05/2019 - 12:47:41

La Razón.- La Federación Departamental de Choferes 1ro de Mayo de La Paz denunció este miércoles que los transportistas que circulan por la autopista La Paz-El Alto continúan pagando Bs 1,80 de peaje, a pesar de que la Resolución Ministerial 084/2019 determina la suspensión definitiva del aporte voluntario de Bs 0,20 que hacen los afiliados de este sector sindical para un fondo pro salud.



“Nos están cobrando, el problema es que no nos están desembolsando, no es correcto de que no nos desembolsen. Eso ya no nos van a desembolsar, pero siguen cobrando, sigue Bs 1,80 el peaje”, indicó ayer a este medio el secretario de Hacienda de los choferes de La Paz, Mario Silva.



Ante esa medida, el dirigente anunció que su sector se reunirá para analizar medidas de protesta, no descartó movilizaciones para la devolución de esos recursos que tienen como destino un fondo pro salud para la atención médica de los choferes de base.



El 9 de abril, el titular de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, anunció que el cobro de los Bs 0,20 fue suspendido por orden del presidente Evo Morales.



En tanto, el 25 de ese mes, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Óscar Coca, informó que se dejó sin efecto el acuerdo entre Vías Bolivia y los transportistas para la retención de Bs 0,20 por la tasa de rodaje de la autopista La Paz-El Alto, el cual iba a favor de los choferes.



Entre 2008 y 2018 los choferes recibieron de Vías Bolivia Bs 12,41 millones por concepto de la retención de los Bs 0,20. Silva dijo que por día Vías Bolivia recauda entre Bs 2.500 y Bs 3.000 de los aportes de Bs 0,20, y que “por mes llega a los Bs 70.000, Bs 80.000 hasta llegaba a Bs 100.000”, recursos que hasta el momento no les desembolsaron desde el 19 de abril.