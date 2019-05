El 90% de los uniformados procesados penalmente continúa en la Policía







23/05/2019 - 12:45:30

El Día.- El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel William Cordero, informó que los policías que son procesados penalmente, también son investigados en la vía disciplinaria de la Policía Boliviana. El 90% continúa en la institución.



"Las investigaciones son paralelas, si es que hay funcionarios involucrados en delitos, las investigaciones internas también son paralelas", explicó Cordero este martes a los medios de comunicación.



Detalló que esta investigación interna está establecida en la Ley 101 Régimen disciplinario de la Policía Boliviana y que existen procedimientos y plazos en la misma. "Si es que va haber responsables y metidos en una situación ilícita esto va salir a la luz", aseguró.



ANF publicó el martes que existen al menos 81 procesos penales de relevancia contra unos 182 uniformados, según información de los Tribunales Departamentales de Justicia (TDJ) y a un recuento de hechos públicos denunciados.



Cordero dijo que no cuenta con la cantidad mencionada, pero que los procesos contra funcionarios policiales están siguiendo su curso y que cuando salgan los informes finales se brindará los resultados.



"Hay algunos casos que están siguiendo su proceso de investigación, como el caso Anapol, que todavía continúan tomando las declaraciones, porque son varios funcionarios, no solamente son policías. Yo creo que en un corto tiempo vamos a tener resultados de ello", afirmó.



Cordero también explicó que se está cruzando información por departamento, la cual es recogida por cada FELCC departamental.



90% de los policías sigue activo



De acuerdo con datos a los que accedió la red ATB, el 90% continúa en ejercicio de su labor. La anterior semana, la Policía Boliviana anunció 26 efectivos policiales implicados en escándalos de corrupción y narcotráfico. De estos cinco fueron dados de baja definitiva y están encarcelados, quienes tienen que ver con los casos Anapol y Montenegro.



De acuerdo con los datos del TDJ, la mayoría de los delitos cometidos por uniformados son por corrupción como: uso indebido de influencias, cobros ilícitos, legitimación de ganancias ilícitas, malversación de fondos, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, robo y otros. Además, se registraron procesos por narcotráfico y violaciones sexuales, entre otros. Sin embargo, no se contabilizaron las denuncias por delitos de violencia intrafamiliar, agresiones físicas, acoso e incluso feminicidio, que representan un número considerable.



Es importante recordar que de 2007 a 2013 habían más de 30 procesos penales contra policías por distintos hechos de corrupción, procesos que quedaron estancados, según denuncia de la entonces ministra de Transparencia, Nardy Suxo. Esto significa que, en seis años, los procesos penales, por corrupción, contra uniformados se triplicaron significativamente.