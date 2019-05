Dudas en usuarios pasan factura a venta de Huawei







23/05/2019 - 12:44:19

El Deber.- Algunas tiendas que comercializan equipos Huawei en Santa Cruz comenzaron a sentir una ralentización en la venta de teléfonos celulares, debido a la desinformación e incertidumbre que existe entre los usuarios sobre el veto que impuso Estados Unidos a la compañía china, haciendo que los clientes prefieran esperar que la situación se aclare o en última instancia optan por comprar una marca diferente.



En un recorrido que realizó El Deber, constató que reina un ambiente de confusión entre los usuarios que utilizan Huawei, situación que comienza a influir al momento de decidir comprar un nuevo equipo celular. “Está afectando un poco, porque los clientes preguntan qué pasará con Huawei, se les explica, pero al final optan por comprar un Samsung”, comentó Alberto Gonzales, encargado de venta en una tienda de la avenida Grigotá.



La explicación que dan los vendedores a los potenciales clientes es que podrán seguir utilizando los servicios de Google. Sin embargo, la desinformación abunda, principalmente en las redes sociales y es determinante en el momento de la compra.



En este sentido, Alejandro Álvarez, vendedor de equipos telefónicos en la antigua Ramada, indicó que se está comenzando a sentir en las ventas, los efectos de la situación internacional que atraviesa Huawei, tanto entre los mismos vendedores como en los compradores. “La gente está insegura, no se sabe si los contratos con Google van a seguir, entonces a pesar de que vendemos más celulares de la marca Samsung, no deja de ser una pérdida”, dijo.



En el Shopping Bolívar la situación es similar en algunas tiendas. Cinthia Antezana, propietaria de un negocio que comercializa solamente equipos Huawei, informó que una vez se expandió la noticia no ha logrado vender un solo teléfono. También ha recibido llamadas de compradores recientes preguntando por el futuro de sus nuevos celulares. “La gente ante la incertidumbre prefiere no comprar o comprar otra marca. Todavía podemos aguantar una semana más sin vender teléfonos, porque los accesorios se siguen comercializando, pero esperamos que pronto todo se aclare”, explicó Antezana.



De igual forma, Raffaele Gritti, propietario de una tienda exclusiva de la marca china, indicó que ya se siente una disminución en las ventas debido a la desinformación, pero es optimista al considerar esta coyuntura pasajera. “Huawei ya estaba preparado para esta situación, entonces ya cuenta con toda la tecnología para asumirlo”, dijo Gritti.



Dispositivos no serán afectados



A su vez David Yang, gerente de relaciones públicas de Huawei Bolivia, informó que se continuará brindando actualizaciones de seguridad y servicios post venta a todos los productos existentes de Huawei, cubriendo aquellos que ya han sido vendidos y se encuentran en stock globalmente. Además de señalar que los dispositivos podrán recibir los parches de seguridad de Google.



“Si los usuarios restablecen sus smartphones a la configuración inicial de fábrica, no tendrá ningún impacto en su capacidad de utilizar los servicios de Google en el futuro”, recalcó Yang.