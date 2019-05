MAS critica que se busque injerencia de Colombia







23/05/2019 - 12:34:21

Erbol.- La jefa de bancada del MAS, diputada Betty Yañiquez, reprochó que opositores hayan acudido al Gobierno colombiano para buscar lo que denominó "injerencia" de ese país, en caso de que active una consulta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para definir si la reelección es un derecho humano.



El miércoles el presidente de Colombia, Iván Duque, recibió las firmas de miles de bolivianos que solicitan elevar la consulta ante la Corte de San José. El Comité Cívico de Santa Cruz informó que el mandatario aceptó de inmediato hacer activar el procedimiento.



Los cívicos acudieron a Colombia, como antes lo hicieron con Brasil, por ser países garantes del acuerdo que permitió la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, la cual consideran que se viola con la repostulación de Evo Morales.



Para Yañiquez, esas gestiones no sólo representan búsqueda de injerencia, sino también son inconstitucionales.



“No debemos seguir como mendigos, no debemos seguir pidiendo injerencia de otros países cuando tenemos una Constitución Política del Estado que en su artículo primero habla de nuestra soberanía, cuando tenemos la Carta de Naciones Unidas que en su artículo 24 cuando dice la no injerencia de estado a estado”, sostuvo.



Respecto a la repostulación, la diputada oficialista dijo que el MAS está tranquilo porque existe jurisprudencia de otros países.