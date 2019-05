Cívico de Cochabamba: Bolivia quiere elecciones pero sin Evo ni Alvaro







23/05/2019 - 11:17:18

La Paz, (ABI).- El presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Juan Flores, planteó movilizar a exmilitares y expolicías "de honor" para exigir el respeto a los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016 y evitar la candidatura del binomio del Movimiento Al Socialismo (MAS), conformado por el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera.



En una entrevista con el programa "Que No Me Pierda", de la Red Uno, Flores afirmó que toda la población quiere elecciones democráticas, pero "sin Evo y Álvaro".



"Tenemos que ver y hacer cumplir la Constitución Política del Estado, (porque en) las Fuerzas Armadas de la nación hay gracias a Dios, militares de honor los hay, así como hay policías de honor, como este coronel Flores, que lo expulsaron de la Policía por llevar el 21F y hay militares y coroneles retirados, efectivos y policías también. Hay gente de honor, estos tenemos que unirnos y eso vamos a hacer (para) respetar (el 21F) desde las calles", sentenció.



"Debemos hacer respetar bajo esta unidad el mandato del soberano del pasado 21 de febrero de 2016 y esto no se tramita, esto no se consigue con memoriales", complementó.



El 21 de febrero de 2016 (21F) un referendo rechazó la modificación del artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE) para admitir una segunda postulación continua del presidente y vicepresidente.



Sin embargo, un año después, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) falló a favor de la repostulación de autoridades nacionales y subnacionales, en sujeción a tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y reconocidos por la CPE, como el Pacto de San José.