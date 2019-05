Murió chófer de autobús de Marco Antonio Solís, El Buki, tras choque con pipa de gas







23/05/2019 - 09:57:25

Infobae.- En la carretera libre Salvador Escalante-Ario de Rosales, Michoacán, una pipa de gasolina impactó el autobús donde viajaba el staff del cantante mexicano, Marco Antonio Solís, lo que dejó como saldo la muerte del chófer del vehículo de pasajeros.



El accidente ocasionado por la pérdida de control de la pipa, ocurrió a la altura del kilómetro 53, donde arribó personal de Protección Civil y Bomberos del municipio.



Los reportes policiales indican que el conductor de la pipa transportaba al menos 31,000 litros de hidrocarburo, de los cuales el 80 por ciento se derramo en el asfalto de la zona.



Pese a que no se reportaron más víctimas mortales, aún desconoce con precisión el número de lesionados.





A través de redes sociales, "El Buki", confirmó la noticia y lamentó la muerte del conductor de su autobús. "Nos unimos al sensible y doloroso momento de sus familiares y amigos", dijo.



Actualmente el cantante, de 59 años, se encuentra realizando la gira "Y la Historia continúa" por Estados Unidos que comenzó el pasado 29 de marzo. Su próxima presentación será el 16 de septiembre en el estadio Agganis Arena en Boston.



Hace días, el intérprete de temas como "Tu cárcel" avivó corazones en el anfiteatro Santo Tomás del Valle de Guadalupe, en Baja California (Mexico), donde entonó canciones de amor.



Como es costumbre, en el show presentó a sus hijas, Marla y Alison, quienes además de su voz, han impactado por su belleza y estilo peculiar.



Contrario a otros artistas, las jóvenes aseguraron que no es un calvario llevar el apellido de su famoso padre. "Estoy muy orgullosa del apellido Solís y lo trato de portar como mucho respeto", comentó Alison en entrevista para El Universal.



Aunque el cantautor no había planeado trabajar junto a sus primogénitas, el público ha aceptado con mucho gusto y alegría, la participación de las mujeres en sus conciertos.