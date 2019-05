El discreto encuentro de Luis Miguel y Genoveva Casanova en España







23/05/2019 - 09:55:28

Infobae.- Cada visita de Luis Miguel a España tiene una cita segura: encontrarse con Genoveva Casanova. Su viaje a Madrid de la semana pasada no fue la excepción.



El cantante mexicano y la socialité compartieron una noche de risas y magia en el Hotel Wellington de la calle Velázquez, aseguró el portal 20minutos.es.



El pasado viernes por la noche, Casanova se dejó ver en el Wellington portando un abrigo para enfrentar el frío madrileño. No hay fotos del discreto encuentro, pero sí el relato de testigos para quienes ellos parecían una pareja.



Desde hace una década los siguen rumores de romance y aunque nunca lo confirmaron, lo que sí se nota entre ellos es una gran complicidad.





En su visita a la capital española, "El Sol de México" aprovechó también para hacerse un corte de cabello con la estilista Beatriz Matallana.



Acerca de Casanova, ni el círculo de ella ni el de Luis Miguel se atrevió a asegurar que exista un romance, lo de ellos más bien -dicen- es una amistad sincera.



No es la primera ocasión que se habla de la cercanía entre Casanova y Luis Miguel. En julio de 2018, Genoveva estuvo entre las más de diez mil personas que acudieron al concierto del intérprete en el WiZink Center de Madrid. Su llegada al lugar, por supuesto, llamó la atención de la prensa.



La presencia de la socialité en el show hizo recordar de inmediato las versiones sobre un romance que circularon en 2009, después de que fueran captados caminando en calles de Florencia, Italia.



Genoveva se había separado en 2007 de Cayetano Martínez de Irujo -hijo menor de la duquesa de Alba. Casanova, quien nació en México en noviembre de 1976, estuvo casada un par de años con él y tuvo a dos hijos.



Cuando se le vio paseando con Luis Miguel se desataron historias sobre su supuesto romance, pero la propia Genoveva se encargó de negar cualquier vínculo con el cantante más allá de una amistad.





"Es absolutamente mentira el hecho de que nosotros llevamos dos años juntos", comentó en una entrevista para Juan José Origel.



"Que se han dicho muchísimas mentiras, que si él me había comprado un terreno y una sarta de mentiras impresionantes, o sea, Luis Miguel y yo somos amigos y la relación que haya o no haya entre él y yo, pues todavía no está definida, ¿me entiendes? Yo no he tenido ninguna relación con absolutamente nadie", aseguró entonces.



Lo de Luis Miguel y Genoveva, hasta ahora, parece seguir siendo una amistad.