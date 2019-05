Brad Pitt y Leonardo DiCaprio recordaron cómo fue trabajar con Luke Perry en Once Upon a Time in Hollywood







23/05/2019 - 09:54:19

Infobae.- En el nuevo número de la revista Esquire, Brad Pitt habla sobre cómo fue trabajar con Luke Perry en Once Upon a Time in Hollywood (Había una vez en Hollywood) de Quentin Tarantino. La película, que se desarrolla en Los Ángeles en 1969 y sigue los famosos asesinatos de la familia Manson, se filmó antes de que Perry muriera inesperadamente de un derrame cerebral el 4 de marzo.



El nominado al Oscar recuerda cómo él y elenco de la novena producción de Tarantino se sintieron como "niños en la tienda de dulces" cuando vieron a Perry en el set por primera vez.





"Recuerdo que fui a los estudios [hace años] y "Beverly Hills, 90210" estaba en marcha, él era un ícono para nosotros, cuando eramos adolescentes. Fue una extraña explosión de emociones cuando tuve la oportunidad de actuar con él", dijo Pitt a la publicación.



"Era increíblemente humilde, increíble y absolutamente comprometido. No podría haber sido un tipo más amigable y maravilloso con quien pasar el tiempo. Me senté y tuve algunas conversaciones maravillosas con él. Fue realmente especial", añadió.





Leonardo DiCaprio, coprotagonista del filme, también recordó a Perry: "Recuerdo que con mi amigo Vinny, que también está en la película, entramos y ambos tuvimos este momento de mariposas de "Oh, Dios mío, ¡Ese es Luke Perry!"".



Tarantino, quien eligió a Perry para que sea parte de su último y ambicioso proyecto, se aseguró de rendirle homenaje al actor, quien aparecerá de forma póstuma en la película.





Perry murió en marzo después de sufrir un derrame cerebral a los 52 años. En ese momento, DiCaprio fue una de las muchas celebridades que acudían a las redes sociales para rendir homenaje al querido actor. "Luke Perry era un artista de buen corazón e increíblemente talentoso", escribió en Twitter. "Fue un honor poder trabajar con él. Mis oraciones están con él y con sus seres queridos".



Luke Perry was a kindhearted and incredibly talented artist. It was an honor to be able to work with him. My thoughts and prayers go out to him and his loved ones.







Además de Perry, Pitt estaba encantado de trabajar con Burt Reynolds, quien tenía un papel en la película pero murió el 6 de septiembre de 2018. Fue reemplazado por Bruce Dern. "Pasar dos días con Burt Reynolds en esta película … Fue un gran placer", dijo el actor.



Pitt, de 51 años, además recordó sus primeros días en Hollywood y la muerte prematura de su amigo, Brandon Lee, quien falleció luego de recibir un disparo en el set de The Crow . Él aseguró que el actor de 28 años predijo cómo moriría. "Salimos una noche y todos los demás se fueron. Terminamos regresando a su casa y eran como las seis de mañana. Esa noche me dijo que creía que iba a morir joven como su padre [Bruce Lee] ", recuerda Pitt. "Y luego consiguió a The Crow el próximo año".



En la extensa entrevista, DiCaprio también tuvo elogios para su coestrella, quien interpreta al actor Rick Dalton en la película. Pitt interpreta a su viejo amigo y doble de acción, Cliff Booth. "De una manera extraña, cuando estábamos haciendo la película, mi relación con Brad hizo clic", compartió DiCaprio. "Era muy temprano cuando improvisó una línea y cambió todo".





Once Upon a Time in Hollywood es la novena película de Tarantino e incluye un elenco de estrellas como Al Pacino, Dakota Fanning, Margot Robbie y Al Pacino. Se estrena el 26 de julio.