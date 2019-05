El cannabis es la sustancia más consumida en el mundo después del alcohol







Infobae.- La Encuesta Global sobre Drogas (Global Drug Survey, GDS) es el mayor sondeo anual sobre drogas del mundo para conocer la prevalencia del consumo de drogas, mayores países consumidores, denuncias policiales y nuevos patrones de consumo.



Esta semana se publicó la Encuesta Mundial de Drogas 2019, realizada anualmente para conocer los hábitos de consumo de sustancias de los usuarios de 35 países del mundo, donde están Brasil y Chile, pero no la Argentina. La encuesta de este año recogió los datos –anónimamente– de 123.814 personas con una edad media de 29 años y donde el 87% de la muestra se reconoce como blanca.



La organización sin fines de lucro Global Drug Survey, que realiza la encuesta anualmente, advirtió que estos resultados no son una muestra representativa de un país, aunque se trata de una de las encuestas sobre consumo de sustancias más grandes del mundo.





Las preguntas de la encuesta de este año fueron un poco más allá para indagar sobre actitudes, comportamientos, razones, relaciones con la Policía, relación entre consumo de sustancias y abuso sexual, etc.



En el mundo, las 10 drogas principales utilizadas en los últimos 12 meses (excluyendo el alcohol y productos de tabaco/nicotina) fueron: Cannabis (63%); MDMA (33.0%); cocaína (29.1%); anfetaminas (22.1%); LSD (17.9%); opioides recetados (16.4%); benzodiacepinas (16.1%); hongos mágicos (14.9%); ketamina (12.9%); óxido nitroso (11.9%).



Sobre el alcohol



El consumo de alcohol dejó un dato más interesante en las mujeres mayores de 25 años: se arrepienten de haberse emborrachado (33 veces en los últimos 12 meses), en particular en los países de habla alemana.





En tanto, los participantes de países de habla inglesa informaron haberse emborrachado con mayor frecuencia (en el Reino Unido 51 veces en el último año, en EE. UU. En 50 veces, Canadá 48 veces y Australia 47 veces), mientras que los participantes de los países de América del Sur informaron haberse emborrachado el menor número de ocasiones (Chile 16 veces al año, Colombia y Alemania empatadas en 22).



A nivel mundial, los encuestados que bebieron alcohol en los últimos 12 meses informaron que se habían arrepentido emborracharse en el 20% de las ocasiones, con las mayores tasas de arrepentimiento reportadas Entre las mujeres de 25 años y más (24.2%) y las más bajas entre los hombres de 25 años, y más joven (17%).



En general, el 38% de los participantes que bebieron alcohol en los últimos 12 meses deseaban beber menos.



Sobre la cocaína



En el sondeo, el 65% de los participantes informó haber consumido cocaína en 10 ocasiones o menos, con solo 8.9% reportando uso en 50 o más ocasiones en el último año.



La cantidad mediana de polvo de cocaína consumida en un día de uso fue de 0.5 g. El 62% reportó el mismo día de entrega de cocaína en el último año, y el 30.4% informó que la entrega no tardó más de 30 minutos. En general, el 41% de los participantes que recientemente consumieron cocaína dijeron que les gustaría usar menos.



Es interesante observar que más del 70% de los participantes que recientemente consumieron cocaína apoyaría un comercio justo regulado, y que el 85% de quienes la usan estarían dispuestos a pagar hasta un 25% más.



Sobre el cannabis



Uno de los datos salientes de la encuesta es que los evaluaron las etiquetas de información de productos cannabicos que abordan el riesgo de dependencia, daños por fumar, efectos en las personas mayores 21 años y menos, etc.





Según la GDS, la credibilidad de todos los mensajes fue alta (> 75%), excepto por el riesgo de dependencia (64%). Una cuarta parte (25%) indicó que los riesgos del humo de cannabis y el riesgo de dependencia (1 en 10) eran nuevas piezas de información para ellos.



El 50% informó que el mensaje de "conducir una vez drogado" los haría pensar en no conducir drogado y más de un tercio dijo que las "etiquetas de efectos secundarios" de GDS destacaban el impacto en la memoria y la motivación les haría pensar en usar menos.



Sobre el éxtasis o MDMA



La palabra éxtasis se usa a menudo para referirse a la MDMA en tabletas o cápsulas, que es la forma más común de consumir la droga.



La mayoría de los quienes afirmaron consumir esta droga sintética en la encuesta GDS2019 lo hicieron con poca frecuencia, en 10 o menos ocasiones en el año. Y el 1,2% solicitó tratamiento médico de emergencia. Además, el precio medio de la MDMA fue de 10 € / comprimido y 40 € / g de polvo. Solo el 23% informó que siempre intentaba una dosis de prueba inicial cuando usaba MDMA de un nuevo lote.





Prescripción de opioides



El uso de opioides recetados en el último año fue más alto en Australia (30%), EE. UU. (29%) e Inglaterra (28%). Del 50% que informó que se drogó al menos una vez, la mitad lo hizo en 3 o más ocasiones.

Las tasas fueron más altas en los EE. UU. Con 69% reportando haber subido al menos una vez, seguido por Finlandia (66%) y más bajo en Irlanda (24%).



Sobre los dealers



El 57% de los encuestados reportaron haber comprado drogas de un distribuidor que se identificó como mujer.



La descripción más común de la persona principal de la que obtuvieron las drogas fue un amigo, con solo el 22% describiéndolos solos como su proveedor de medicamentos. Más del 50% había conocido a la persona principal de la que obtuvieron sustancias durante 3 años o más.



El 5% dice que generalmente coquetean o tienen relaciones sexuales cuando obtienen sus sustancias. Las tasas generales de confianza en su distribuidor con respecto a ellos no se vuelven abusivas o violento si se presentó una queja fue alto, con encuestados de Brasil, Escocia e Irlanda percibe a sus distribuidores el menos confiable en este sentido.



Sobre la relación entre abuso sexual, la intoxicación y el consentimiento

Una tercera parte de las personas que se identifican con el género femenino en la encuesta reportaron que otras personas han tomado ventaja sexual de ellas mientras están bajo la influencia del alcohol y otras drogas. Las cifras fueron similares para aquellos que se identificaron como no binarios / una identidad de género diferente. Las tasas de aprovechamiento fueron más altas entre las mujeres jóvenes bisexuales (14%).



De los que informaron un incidente en los últimos 12 meses, 2,300 personas (75%) aceptaron proporcionar más detalles.



El alcohol estuvo involucrado en casi el 90% de los casos y fue la única sustancia utilizada en 59% de casos de mujeres y 48% de hombres, y en aproximadamente 1/3 de los casos, tanto para hombres como para mujeres, hubo alcohol y otras drogas.



Las drogas ilegales solo representaron el 14% de los casos relacionados con hombres y el 7% con mujeres. El 67% de los incidentes tuvieron lugar en una residencia privada y en el 34% de los casos, uno o dos amigos estaban cerca, y en el 26% de los casos muchos amigos estaban cerca.



En el 30% de los casos, el perpetrador era un total desconocido, en el 11% de los casos era una persona habían estado previamente en una relación con y en el 11% era una persona que conocían.



En el 25% de los incidentes se otorgó el consentimiento para iniciar la actividad, y en el 49% no. En el 97% de los casos no se reportó a la policía.