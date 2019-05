El Tigre vence 3-2 a Always Ready y se queda con el subcampeonato





23/05/2019 - 08:22:16

La Razón.- El club The Strongest remontó la noche de este miércoles un resultado adverso y venció 3-2 a Always Ready en el estadio Hernando Siles de La Paz, en la última participación de ambos cuadros en el torneo Apertura. El resultado le permitió alcanzar el subcampeonato.



El Tigre comenzó bien el encuentro, muestra de ello es que a los cuatro minutos el colombiano Jair Reinoso abrió el marcador. Sin embargo, el empate llegó por obra del delantero Marcos Ovejero a los 11. El mejor gol de la noche lo marcó el centrocampista de Always Samuel Galindo, quien venció al arquero Daniel Vaca con un tiro de larga distancia a los 40.



Presionados, los jugadores gualdinegros salieron con todo en la segunda mitad y a los 25 minutos del complemento, el panameño Rolando Blackburn anotó el gol del empate de cabeza. El tanto del triunfo lo marcó el defensa Marvin Bejarano a los 34. Always perdió poder ofensivo tras el cambio de Ovejero por lesión.



"Son tres puntos muy importantes los que sumamos esta noche, es una linda victoria, sufrida a lo Tigre", declaró el volante Walter Veisaga a la Red Deportiva de ATB.



"Hoy día nos tocó perder, en todo caso me hago responsable del resultado pero estoy muy contento con el andamiaje de mi equipo", dijo el director técnico de Always, Julio César Baldivieso.



Con su último triunfo del torneo Apertura, el Tigre sumó 52 puntos en la tabla de posiciones y alcanzó la segunda posición ubicándose por detrás de Bolívar y por delante de Nacional Potosí, equipo que perdió este miércoles la oportunidad de ser el subcampeón tras caer 1-0 ante Destroyers en Santa Cruz que lo dejó con 50 puntos.



La última fecha de la jornada 26 de la división profesional del fútbol boliviano continuará este jueves con el encuentro entre Sport Boys y Bolívar, y culminará el viernes con el cotejo entre Real Potosí y Royal Pari. En otros cotejos, Oriente Petrolero venció 5-0 a Aurora en el Tauhichi Aguilera y Blooming de visitante ganó 5-2 a Wilstermann en el Félix Capriles.