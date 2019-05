Elecciones generales: Candidatos esperan reglamentos claros







23/05/2019 - 07:24:00

El Diario.- A una semana del lanzamiento de las elecciones generales por las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), los diferentes actores políticos consideran que esta institución debe generar certidumbre en cuanto a la participación plena y en igualdad de condiciones de todos los candidatos, es decir, con reglamentos claros y precisos, indicaron los protagonistas.



El senador de Unidad Demócrata (UD) y candidato a Vicepresidente del binomio, Edwin Rodríguez, dijo si el TSE quiere recuperar algo de imparcialidad e institucionalidad debe elaborar un reglamento que sea claro y preciso sobre las faltas electorales y las sanciones sobre todo en el uso de bienes públicos.



“El Tribunal Supremo Electoral con tanto cuestionamiento, devaluado y con falta de credibilidad, sacará la convocatoria y seguramente establecerá el cronograma electoral donde las organizaciones políticas se sujetarán a la misma pero debe ser muy preciso y transparente en la aplicación de los reglamentos, porque el MAS comete faltas y no dicen nada”, indicó Rodríguez.



ANALISTA PAUL COCA



El analista en temas electorales, Paul Coca, dijo que la convocatoria a las elecciones generales reencausará todo, a partir de los reglamentos que establezcan el TSE, dando certidumbre y orden para que se disciplinen los protagonistas de un proceso electoral.



“Será un proceso atípico precedido por una primarias inéditas con una campaña que prácticamente comenzó el año pasado por los partidos políticos que participan en la carrera electoral, y esta durará un año, para esto el TSE debe regir con su autoridad clara y transparente”, dijo Coca.



Según su punto de vista habrá dos temas que el TSE tiene que resolver; aclarar si se aplica el artículo 238 de la Constitución sobre la renuncia de 90 días antes de candidatos que estén detentando un cargo en el Estado o estén desempeñando algún rol religioso.



“El TSE debe clarificar el artículo 238 de la CPE, ¿se va aplicar o no se aplicará? donde cualquier funcionario público tiene que renunciar 90 días antes, excepto el Presidente y Vicepresidente y están en esto los senadores Oscar Ortiz, Edwin Rodríguez, el gobernador Patzi y el pastor Humberto Peinado de UCS, quienes tendrían que renunciar para habilitarse como candidatos”, explicó Coca.



Asimismo agregó que otro de los artículos aplicarse en la inscripción de candidatos a diputados, senadores y otros, debe clarificar sobre el artículo 234 en su numeral 4, donde se exige que todas las personas que quieran acceder a un cargo en el Estado deben hablar dos idiomas oficiales, entre ellas una originaria.



“En las elecciones primarias hubo molestias porque en su página web el TSE publicó que institutos estaban acreditados para que sea aceptada o no la certificación que se presente, entonces ese aspecto más debe prever”, señaló el analista Paul Coca.