La Fiscalía aún no imputa a Pedro Montenegro por narcotráfico





23/05/2019 - 07:22:04

Los Tiempos.- Aunque Pedro Montenegro Paz quedó aprehendido el pasado viernes luego de prestar su declaración informativa en el marco del proceso que le inició el Ministerio Público por tráfico de sustancias controladas, la comisión de fiscales que investiga el caso todavía no presentó la imputación formal ante la autoridad jurisdiccional. La defensa del narcotraficante vinculado con miembros de la Policía y del Órgano Judicial sostiene que se venció el plazo para presentar la imputación.



“Hasta el momento no hemos sido notificados de nada, ya han pasado cinco días, eso significa que ya no hay imputación en el tema de narcotráfico porque ya se han vencido los plazos”, indicó Ariel Góngora, abogado de Montenegro.



El jurista hizo notar que la Fiscalía tiene un plazo de 24 horas para presentar la imputación formal a partir de la aprehensión. En este caso, Montenegro fue aprehendido el 17 de abril luego de declarar en calidad de investigado en el penal de Palmasola, donde guarda detención preventiva por otros dos procesos previos: falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, además del proceso por legitimación de ganancias ilícitas.



Al respecto, el fiscal Gerardo Balderas confirmó que aún no hay imputación por el delito de tráfico, pero explicó que los hechos de narcotráfico vinculados a Montenegro se remontan al año 2015 cuando se llevó a cabo la operación



Monte Pollino en Brasil, en la que se identificó al narcotraficante boliviano como un proveedor de más de una tonelada de cocaína. El fiscal precisó que la droga era proveniente de Bolivia, por lo que existe un delito transnacional, mismo que se inició en Bolivia y culminó en Brasil.



“Estamos a la espera de la documentación respecto a las copias legalizadas que tengamos para proceder a realizar la imputación, si es que se va a realizar imputación, de acuerdo a los informes de los policías asignados al caso”, dijo Balderas.



Agregó que la comisión de fiscales todavía analiza si presentará la imputación formal por el proceso de tráfico de sustancias controladas, pero que lo más probable es que Montenegro esté nuevamente ante un juez cautelar.



Sin embargo, Góngora aclaró que Montenegro tiene tres procesos en Bolivia y que la causa relacionada a la operación Monte Pollino fue iniciada en Brasil, no en Bolivia. “Que ellos (los fiscales) demuestren que haya iniciado en Bolivia, no hay”, dijo.



Montenegro es investigado por el delito de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado que tiene una pena de privación de liberad de uno a cinco años. El delito de legitimación de ganancias ilícitas contempla una condena de cinco a 10 años, mientras que el delito de tráfico de sustancias controladas, una pena de 10 a 25 años.



Por otro lado, el fiscal Fernando Rioja informó que los peritos que realizaron la semana pasada el microaspirado a la avioneta monomotor CP-1140, que supuestamente habría estado al servicio de Montenegro para el traslado de sustancias controladas, presentarán mañana el resultado de ese trabajo. Explicó que el peritaje determinará el fin que se le dio a la aeronave y la identidad del propietario de la misma.



Rioja mencionó que los peritos tienen nombres de personas vinculadas a la aeronave, pero evitó brindar detalles. En todo caso, dijo que se citará a declarar a las personas que resulten vinculadas en el peritaje.