Cobran entre 50 y 100 por ciento la comisión por un alquiler







23/05/2019 - 07:18:46

Opinión.- Alicia, una joven madre de dos niños, comentó que estuvo buscando una casa, garzonier o departamento en alquiler durante los dos últimos meses. Se contactó con varias inmobiliarias, pero no contrató a ninguna porque le pedían entre 50 y 100 por ciento como comisión del valor de un arrendamiento.



Dijo que visitó una casa en Pacata. El alquiler era de 500 dólares mensuales y el agente de la inmobiliaria le indicó que su comisión era de 400 dólares (se paga una vez, antes de ingresar a la propiedad). Añadió que adicionalmente le pidió 500 dólares más de “garantía”, ese monto sería devuelto al concluir el contrato si el predio se encontrase en las mismas condiciones en las que se entregó. “Necesitaba 1.400 dólares para acceder a esa renta, además pagar a la inmobiliaria el 80 por ciento de lo que costaba el alquiler me pareció un porcentaje muy elevado”.



Manifestó, que en otra oportunidad, le ofrecieron un departamento por 1.500 dólares mensuales y el 50 por ciento de comisión, es decir, debía pagarle a la inmobiliaria 750. Ella optó por buscar un inmueble a través de un trato directo con el dueño.



Sobre esa situación, el presidente de la Cámara de Empresas Bienes Raíces de Cochabamba (Cebirac), Alfonso Ferrufino, admitió que el sector inmobiliario cobra entre 50 y 100 por ciento de comisión por un alquiler.



Sin embargo, apuntó que “rara vez” consiguen una comisión del 100 por ciento , debido a que los inquilinos les piden “rebajas” y logran acuerdos por entre 50 y 70 por ciento . “Suele ser nominal que la comisión sea del 100 por ciento . Solo se anuncia porque es habitual que soliciten un descuento”.



Indicó que también “cerrar un trato” depende del costo del alquiler. “Se consigue una comisión de 750 bolivianos, si la renta es de 1.500 bolivianos, pero la figura cambia si es un arrendamiento de 2.000 dólares, en ese caso te darán como mucho 100 dólares”.



Verónica, una vecina de la zona de Norte, indicó que firmó un contrato por un anticrético de un valor de 20.000 dólares. Acotó que pagó una comisión de 500 dólares a la inmobiliaria. “No me quedó de otra, era urgente mi traslado, pero considero que el monto es alto. Las familias tenemos muchas necesidades y precisamos recursos necesarios para el sustento”.



SIN NORMA



No existe una norma que regule cuánto debería ser la comisión de una inmobiliaria que ofrece sus servicios para la búsqueda de un bien inmueble.



Ferrufino manifestó que la Cebirac pretende establecer unas tarifas, pero prima la “libertad”. Sin embargo, indicó que lo óptimo sería que sean los propietarios los que cancelen por los servicios de la inmobiliaria.



Destacó la labor de una inmobiliaria porque le ofrece seguridad y confianza al propietario y al inquilino. Señaló que revisan el perfil del interesado y también evitan que alguna persona sea estafada.



LEGALIDAD



Cebirac cuenta con 19 inmobiliarias y otras que están en proceso de regularizar su trámite para afiliarse al sector, informó Alfonso Ferrufino.



Entre las asociadas están Faros, Japebu, Visión, Central Bolivia, Habitat, Grupo Norte, Bolivia Realtors House, Servial y San Juan de Dios.



Para afiliarse, una empresa debe cumplir 11 requisitos, entre ellos contar con el certificado de inscripción al padrón de contribuyentes NIT, una certificación actualizada de antecedentes penales del REJAP o FELCC, además debe contar con oficinas.



Cochabamba es la ciudad donde más gente alquila vivienda familiar en comparación con La Paz, Santa Cruz y El Alto, según el censo de Obras del Observatorio Urbano (OBU) de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), que fue presentado en marzo de 2019. El 34 por ciento de cochabambinos vive en alquiler, según el estudio.