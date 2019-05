Nicaragua va a un paro nacional de 24 horas este jueves







22/05/2019 - 21:02:53

La Prensa.- La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) en conjunto con otras organizaciones hizo la convocatoria oficial del paro nacional para este jueves como medida de presión para la liberación de los presos políticos y en rechazo al asesinato del preso político, Eddy Montes, en la cárcel La Modelo el pasado jueves 16 de mayo en un ataque de custodios a los reos políticos.



“Es una forma legítima de lucha cívica y pacífica, dijo Juan Sebastián Chamorro”, miembro de la Alianza Cívica, quien detalló además que el paro será efectivo a partir de las 12:00 a.m. hasta las 11:59 p.m. del mismo jueves.



“Se estima que un paro puede generar una pérdida a la economía entre 10 a 15 millones de dólares diarios”, afirmó Chamorro.



Al pronunciamiento se sumaron presos políticos excarcelados y familiares de los reos políticos que aún se encuentran en las celdas de los sistemas penitenciarios.



Jornada de protestas



Las organizaciones anunciaron además una jornada de protestas en contra del régimen. Este miércoles, instaron a ser parte de un pitazo nacional y al cacelorazo en las casas, el viernes a las 12 del mediodía a alzar la bandera de Nicaragua y cantar el himno.



“Debemos pararnos si nos importan los presos, si te indigna que las madres de los presos sean humilladas”, agregó Chamorro. “No asistas al trabajo, ni vayas al colegio; si no nos dejan llenar las calles vaciemoslas”, es parte del comunicado leído por Chamorro.



Carlos Tünnermann hizo un llamado a la población a que apoye a los presos políticos y a sus familiares. “Es un paro justificado y es una de manera pacífica para protestar cuando se está siendo reprimido y que hay una demostración de la conciencia ciudadana”, aseguró.



José Adán Aguerri, miembro de la Alianza Cívica y presidente del Cosep, refiere que el llamado al paro es en solidaridad de la familia de don Eddy Montes Praslin, asesinado en la Modelo.



“El sector privado presente acuerpando el llamado de la Alianza, de la Unidad Nacional, del Comité de Presos Políticos, de las cámaras empresariales y de la sociedad para que Nicaragua vuelva a tener esperanza en su futuro”, dijo Aguerri.



Dice que el país enfrenta días difíciles y eso implica que nos debemos a las personas con la amenaza de perder sus empleos. “Vamos a mostrar la unidad de la sociedad con diferentes acciones”, agregó.



El presidente del Cosep denunció que ya hay amenazas desde este martes desde el Gobierno con quitar las licencias a los comerciantes, sanciones a los bancos y demás empresas que participen en la convocatoria de paro nacional. “Son en realidad las amenazas desde el gobierno, pero a pesar de eso estamos comprometidos con estas acciones”, sostuvo.



Chamorro y Aguerri respondieron de que si Ortega cumple la amenaza de enviar a su policía orteguista a amenazar a los dueños de negocios para forzar a abrir el día de mañana, se estaría cometiendo otro grave error que empeoraría la ya insostenible crisis socioeconómica y agudizaría más la recesión económica.



“Es el cuarto llamado nacional a un paro nacional que se hace en un año, en los anteriores el gobierno igual amenazó con sanciones, eliminación de licencias, anulación de contratos intentan hacer sus acciones para boicotear el paro. Pero algo importante es que los empleadores no muestren represalias con los trabajadores que decidan no llegar”, dijo Chamorro.



Rectores de universidades amenazan a estudiantes



Valeska Valle, líder estudiantil y miembro de Alianza Cívica, denunció que rectores de las universidades públicas y varias privadas amenazaron a los estudiantes con medidas disciplinarias si no asisten mañana a las clases como parte del paro nacional.



El régimen a través de la UNEN y paramilitares mantiene el asedio a lo interno de las universidades públicas con la UNAN Managua y León, la UNI, la UNA, la UPOLI tanto en sus sedes centrales como en las departamentales, con el fin de evitar que haya un nuevo levantamiento de los estudiantes como el ocurrido entre abril y julio del 2018, cuando los centros de estudios permanecieron atrincherados por la represión de la guardia orteguista a las protestas estudiantiles.



Valle dijo que en las universidades se ha promovido el paro nacional para que no se asista este jueves. “Las autoridades los han amenazado a los estudiantes de retirarles la matrícula, pero aún así los chavalos nos han dicho que no irán a clases, eso también va a pasar en las secundarias”, afirmó Valle.