Jefe del Comando Sur de EE.UU. señala a Rusia, Cuba y crisis en Venezuela como problemas para la región







22/05/2019 - 20:59:50

VOA.- El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Craig Faller, señaló a Rusia y Cuba como un problema para la región en el momento en el que estos países velan por sus intereses en el hemisferio occidental, específicamente con el tema de Venezuela y su apoyo al presidente en disputa Nicolás Maduro.



El almirante Faller​ estuvo presente en la IV Conferencia de Seguridad Hemisférica, realizada en la Universidad Internacional de la Florida. El foro reune a académicos, sector privado y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.









Durante su presentación, el jefe del Comando Sur​ indicó que en esta región "somos un vencidario. Estamos conectados no solo en los dominos tradicionales en los que pensamos cuando hablamos sobre las operaciones militares (...) pero estamos conectados por valores y democracia".



Relató que durante sus primeros viajes como jefe del comando, apenas unos meses atrás, se dio cuenta de las oportunidades que ofrece la región, pero también de los desafíos, "desafíos que vemos con gran poder de competición", y mencionó específicamente a China, Rusia y Cuba, aliados del gobierno en disputa de Venezuela.



"Rusia, profundamente arraigada en Venezuela. Cuba, profundamente arraigada en Venezuela (...) están arraigadas en una forma que no es útil para la democracia y no está alineada con los valores de la región".



Aseguró que estás naciones se enfocaron en el hemisferio porque "las democracias son frágiles y los gobiernos no son nada para tomar por sentado"; y es por ello que su estrategia se centra en el fortalecimiento de las alianzas con los socios de la región.



"Todos los problemas de seguridad que tiene la región están exasperados y complicados por la crisis en Venezuela. Los terroristas de los disidentes de las FARC, los terroristas del ELN, los narcotraficantes, operan en ese refugio libre", indicó.



"Todas las opciones están sobre la mesa"



Durante la ronda de preguntas, el almirante fue cuestionado sobre una de las frases más repetidas por la adminitración del presidente de EE.UU. Donald Trump cuando se refieren al tema venezolano: "todas las opciones están sobre la mesa".



Faller indicó que tanto el presidente Trump como el secretario de Estado Mike Pompeo han sido bastante claros y consistentes con su mensaje, y que él también ha explicado cuál es su misión.



"Mi trabajo como militar es estar listo", aseguró el almirante, agregando que no ofrecería más detalles porque no sería lo adecuado. Sin embargo, indicó que sí puede hablar de las acciones que han tomado y aseguró que "no toda acción militar tienen que ser con un puño".



Un ejemplo que resaltó fue la misión humanitaria que realizó el buque hospital Naval Comfort de Estados Unidos a finales del año pasado, y que repetirá dentro de unas semanas, para ayudar a los migrantes venezolanos.



El gobierno en disputa de Nicolás Maduro y la cúpula militar de la nación sudamericana han rechazado en varias oportunidades las declaraciones de Faller y de la administración estadounidese en general cuando se refieren al tema venezolano, señalándolos como "intervencionistas".



El más reciente episodio fue a principios de este año cuando la Fuerza Armada venezolana denunció como un “chantaje” y una “intimidación” el llamado del jefe del Comando Sur a definir si está del lado del pueblo o de un “tirano”,-



A través de un comunicado, los militares pidieron no subestimar “el honor militar de las soldadas y soldados venezolanos".