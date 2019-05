La ONU pide a Londres que devuelva el archipiélago de Chagos a las Islas Mauricio







22/05/2019 - 20:54:38

RT.- La mayoría de los representantes de los países miembros de la ONU ha votado este miércoles a favor de la resolución que pide al Reino Unido de abandone la administración del archipiélago de Chagos y que pase a estar bajo soberanía de las Islas Mauricio, informa The Independent.



Aunque el documento no es jurídicamente vinculante, tiene un significado político importante, destaca el diario.



La resolución fue presentada por Senegal y recibió 116 votos afirmativos y 56 abstenciones. Solo 6 países —Australia, EE.UU., Hungría, Israel, Maldivas y el Reino Unido— expresaron su rechazo, informa Reuters.



La votación llega después de la decisión de La Corte Internacional de Justicia de la ONU, publicada 25 de febrero.



El archipiélago, situado a unos 2.200 kilómetros de distancia de Mauricio, consta de un conjunto de islas y atolones. El más grande de estos territorios insulares es la isla de Diego García, que tiene un área de 27 kilómetros cuadrados.



Jugó un papel importante en las operaciones militares de EE.UU. en Irak y Afganistán al servir como una base aérea para sus bombarderos de largo alcance.



Prolongada controversia



En febrero de 1964, en vísperas de la descolonización de Mauricio, Londres y Washington empiezan a negociar la posibilidad de instalar una base militar estadounidense en la isla de San Diego.

islas ¿En tierra de nadie?: Las islas más reñidas del panorama internacional actual



Como se ha revelado a partir de documentos desclasificados, para asegurar el dominio británico sobre el territorio de la base los negociadores acordaron separar de Mauricio y Seychelles una nueva jurisdicción colonial. Se estableció así el 8 de noviembre de 1965 el Territorio Británico del Océano Índico (BIOT por sus siglas en inglés), violando la Resolución 1514 de la Asamblea General de ONU aprobada en el 1960, la cual prohibía separar las naciones colonizadas.



Además de que "la separación no se basaba en la expresión libre y genuina de la voluntad de la gente implicada ", como consta en el dictamen judicial, las autoridades británicas volvieron a asentar a la fuerza unos 1.500 nativos isleños hacia 1973, cumpliendo las exigencias del acuerdo del 1966 con EE.UU.



Las reclamaciones de Mauricio recibieron el apoyo de la Organización de la Unión Africana (OUA), el Movimiento de Países No Alineados (MPNA) y, más recientemente, en junio de 2017, de 94 países de la Asamblea General de la ONU.