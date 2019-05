Ortiz: Discusión sobre unidad de la oposición quedó atrás por el personalismo y mesianismo







22/05/2019 - 20:17:21

La Paz, (ABI).- El candidato a la presidencia por la alianza "Bolivia Dijo No", Óscar Ortiz, afirmó el miércoles que la discusión sobre la unidad de los candidatos de oposición al Movimiento Al Socialismo (MAS), del presidente Evo Morales, quedó atrás en noviembre de 2018 por el "personalismo" y "mesianismo" de algunos líderes de esa línea política.



Ortiz se refirió al tema horas después que la alianza Comunidad Ciudadana (CC) del expresidente Carlos Mesa sugirió una posible unidad con su partido, siempre y cuando renuncie a su candidatura.



"Todos sabemos que esa fue una discusión que ya quedó atrás entre octubre y noviembre del año pasado, cuando había que inscribir las alianzas y nosotros hicimos todos los esfuerzos necesarios, pero lamentablemente el personalismo y el mesianismo de algunos candidatos impidió que se logre", afirmó en un contacto con los periodistas de la ciudad de Cochabamba.



El candidato presidencial de "Bolivia Dijo No" acusó a Mesa de obstaculizar esa posibilidad por buscar un enfrentamiento democrático individual con Morales, posición que no fue compartida por esa tienda política.



Además, Ortiz dijo que Mesa "no representa un cambio para Bolivia y una verdadera posición de defensa de la democracia, de lucha contra la corrupción y de denuncia de las violaciones a los derechos humanos"; sino más bien, es un candidato opositor funcional al Gobierno de Morales.



"Las palabras del presidente Evo Morales de ayer dejan en claro lo que el Gobierno busca, el Gobierno busca elegir a su oponente. El Gobierno ya eligió a su oponente hace algunos años, cuando ellos mismos promovieron la proyección de una candidatura, sabiendo que es una candidatura que ellos pueden vencer", refrendó en alusión a Mesa.



Tras la visita de Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que dijo que sería discriminatorio evitar la repostulación de Evo Morales, los opositores bolivianos volvieron a plantear la idea de enfrentar en bloque al MAS en las elecciones generales de octubre próximo.



El martes, el presidente Morales instó a la derecha boliviana a unirse para que en los comicios generales del 20 de octubre próximo solo se enfrenten dos partidos, a su juicio, "los que luchan por los pobres y humildes" contra los "ricachones y saqueadores" del país.