Bolivia asumirá la presidencia de la CAN con una agenda nutrida de integración y comercio





22/05/2019 - 16:34:24

La Paz, (ABI).- El viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, informó el miércoles que Bolivia asumirá el 26 de mayo la presidencia pro témpore de la Comunidad Andina (CAN) con una agenda "nutrida" para mejorar los lazos de integración y comercio entre los países que integran ese bloque subregional.



El presidente de Perú, Martín Viscarra, entregará la presidencia rotativa de la CAN a su homólogo de Bolivia, Evo Morales, en una ceremonia en Lima en la que también participarán Ecuador y Colombia.



"Bolivia asumirá la presidencia este 26 de mayo, el presidente Evo Morales será el presidente pro témpore de la Comunidad Andina. Venimos con varios planteamientos y una agenda bastante nutrida en lo que son temas de integración, además de los temas comerciales", dijo a periodistas.



Los países andinos celebrarán, además, los 50 años de creación de la CAN, considerado como el mecanismo de integración más fuerte de la región.



"La Comunidad Andina ha sabido superar distintas crisis políticas, económicas, sociales en nuestros países, es el organismo de integración más antiguo de la región (...). En la Comunidad Andina se ha realizado una importante reingeniería donde se han priorizado los temas que son de interés para todos los países, dejando las diferencias de lado y concentrándonos en lo que nos une", explicó Blanco.



En ese marco, el viceministro señaló que las propuestas y proyectos que presentará Bolivia para su presidencia están orientados para generar beneficios a favor de los 110 millones de habitantes que tiene la subregión en los campos social, político, cultural, económico y comercial.



En Lima "el presidente realizará los planteamientos de Bolivia para este próximo año", añadió y aseguró que se realizará un trabajo conjunto y coordinado con los consejos consultivos Laboral, Empresarial y de Pueblos Indígenas para aportar al proceso de integración andina.