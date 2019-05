Salvatierra: Opositores apuestan por el matonaje y el cuoteo para encarar elecciones







22/05/2019 - 16:32:55

La Paz, (ABI).- La presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, dijo el miércoles que los candidatos de la oposición apuestan por el "matonaje" y el "cuoteo" político para intentar ganar las elecciones generales del 20 de octubre, que tiene como favorito al presidente Evo Morales, del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS).



"Hoy a lo que apunta la oposición es a un matonaje entre las mismas fuerzas políticas opositoras (...), ellos están apuntando a que las candidaturas unas a otras caigan. Los voceros de Carlos Mesa solicitan que Oscar Ortiz abandone y renuncie a su candidatura en favor de Carlos Mesa", justificó.



En los últimos días, dirigentes de Comunidad Ciudadana (CC) instaron a los otros frentes opositores a no dividir el voto del pueblo y garantizar la victoria de Mesa sobre el MAS, mientras la alianza "Bolivia dice No" arremetió contra el expresidente, acusándolo de haber inviabilizado la unidad de los rivales de Morales.



"Yo creo que la unidad no se realiza sobre la base de los esquemas que plantea la oposición, las prebendas, los cuoteos de los cargos o los cuoteos de las candidaturas a la Asamblea Legislativa. Eso es asociarse en torno a intereses y no aliarse en torno a principios que es lo más importante", puntualizó la presidenta de la Cámara Alta.



A cinco meses de los comicios, Salvatierra cuestionó que la oposición siga buscando evasivas para no presentar a los bolivianos sus planes de gobierno.



"Hasta ahora nadie del pueblo boliviano conoce una sola propuesta de los candidatos que les permita establecer si existen marcos teóricos o marcos ideológicos que permitan construir relaciones de afinidad. Por tanto, al no existir otros plazos para las alianzas, al no existir unidades programáticas (...) e intentar forzar que una u otra candidatura caiga, eso no es otra cosa más que el matonaje entre los propios actores de oposición", sentenció.