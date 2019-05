La soberbia de Carlos Mesa impide la unidad de la oposición: Monasterio







22/05/2019 - 16:31:44

Santa Cruz, (ABI).- El diputado del Movimiento Demócrata Social (Demócratas), Tomás Monasterio, aseguró el miércoles que la soberbia y el ego del candidato presidencial de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, impidió que la oposición se una para presentar una sola candidatura para las elecciones generales de este año.



"Lamentablemente creo que el ego de algunas personas y la soberbia llevó a que no se pueda construir este bloque de unidad (...), esta convocatoria reciente a buscar conseguir unidad a destiempo responde por el desplome que ha tenido el señor (Carlos) Mesa en las encuestas en los últimos meses y obviamente se ve amenazado al crecimiento lento pero seguro y firme de don Oscar Ortiz", dijo a los periodistas.



Horas antes, la vocera de Comunidad Ciudadana (CC), Paola Cortéz, afirmó que para articular una posible alianza de ese partido político con la agrupación "Bolivia Dijo No", que postulan a Óscar Ortiz y Edwin Rodríguez, primero deberían presentar su renuncia a la candidatura presidencial.



Monasterio manifestó su sorpresa de que quienes buscan ahora la unidad de la oposición, fueron los que impidieron su unión en el momento en que buscaban un consenso para presentar un solo proyecto.



El legislador considera que "es un capítulo absolutamente cerrado" y que ya no existe la posibilidad legal, ni por voluntad propia de una articulación entre Ortiz y Mesa.



Agregó que la población será la que juzgue con su voto a los candidatos a presidente y vicepresidente.



"No hay posibilidad alguna para abrir un camino a la tibieza", subrayó.