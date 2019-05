Justin Bieber lanzará línea de desodorantes veganos







22/05/2019 - 15:59:08

Quien.- Justin Bieber nuevamente da de qué hablar con noticias mucho más amables, pues el astro del pop desarrolló un nuevo desodorante, pero no se trata de cualquier artículo de higiene, el intérprete de “Baby”, pues sumó fuerzas con la firma de productos ecológicos Schmidt, dando como resultado un antitranspirante nada más y nada menos que vegano.



Luego de desarrollar siete perfumes, entre creaciones originales y diferentes versiones de los mismos, el cantante decidió que su nuevo paso en el mundo de la industria cosmética debía dirigirse al segmento de la higiene corporal.





Tanto es así, que el intérprete ha revelado ahora una sorprendente colaboración con la firma Schmidt para empezar a comercializar, a partir del próximo otoño, un nuevo desodorante completamente vegano y llamado Here + Now.



Según el principal responsable de la compañía, Michael Cammarata, Justin se habría implicado a fondo tanto en la elaboración de la particular esencia que definirá el producto como en su identidad visual, la cual se reflejará no solo en la etiqueta de los envases sino también en la campaña publicitaria que ya se ha puesto en marcha.



Por supuesto, el empresario no se ha olvidado de añadir el eslogan de rigor para otorgar al artículo la trascendencia que se merece.



"Estamos hablando de algo más que de un desodorante: es un estilo de vida y una conexión con los que tienes alrededor. También esperamos iniciar una conversación sobre las decisiones que hemos de tomar para llevar una vida más sana, tanto física como mentalmente, y respetuosa con el medio ambiente", ha explicado Cammarata, fundador y CEO de la firma, a la revista People.



Cierto es que la compañía Schmidt siempre ha apostado por la sostenibilidad y el compromiso con la protección de los recursos naturales a la hora de ofrecer soluciones de salud y belleza que, por supuesto, no acaben resultando perjudiciales para los consumidores a la larga. Y el fichaje de Bieber ha ofrecido a la empresa, entre otras muchas cosas, la oportunidad de difundir con mayor efectividad su mensaje y apelar a públicos más diversos.



"Nos encontramos ante una ocasión inmejorable para atraer a más clientes a la categoría de productos cien por cien naturales. Si Justin ha dejado claro su deseo de pasar de lo convencional a lo ecológico, es probable que muchos de sus fans y otras tantas personas acaben siguiendo sus pasos. Es todo un referente y, además, trabajar con él ha sido tan productivo como divertido", aseguró.