Paulina Rubio vive difícil momento su sueldo fue embargado







22/05/2019 - 15:48:04

Quien.- Paulina Rubio atraviesa un difícil momento en España, pues de acuerdo con medios españoles, desde el 6 de mayo, el Juzgado de Primera Instancia de Madrid, determinó que el sueldo de la cantante sea retenido debido a una deuda que la intérprete de “Ni una sola palabra” tiene desde hace varios años.



La querella comenzó luego de que en 2005 peleó con un paparazzi y éste reclamara el pago de indemnización.





Por esto, pese a que la popularidad de la cantante se ha visto beneficiada desde que se sumó al equipo de La Voz España, transmitido por el canal ibérico Cadena 3, su vida personal sí podría estar severamente afectada al no poder percibir las ganancias que se estiman en 60 mil euros, por su participación en el reality show.



Y es que la deuda que la Chica Dorada tiene por no querer pagar la cantidad de más de 44 mil euros a favor del fotógrafo ahora ha acumulado intereses, por lo que no podrá cobrar su sueldo como coach de La Voz.



Y es que la deuda que la Chica Dorada tiene por no pagar la cantidad de más de 44 mil euros a favor del fotógrafo ahora ha acumulado intereses, por lo que no podrá cobrar su sueldo como participante de la emisión del reality español.



El periodista Enric Bayón siguió el pleito que inició hace 14 años y los medios españoles ahora dan cuenta de la situación que enfrenta la mexicana que se casó dos veces con ciudadanos europeos.



A Pau se le reclamó en su momento una indemnización de 600 mil euros, sin embargo fue menos, pero se le acumularon los costos del juicio; señalan en España.



Hasta ahora, Paulina se ha mantenido hermética y no hay reacción de ella ante esta situación que la vuelve a llevar ante los abogados, tras una serie de batallas legales que ha enfrentado con sus ex parejas.



Recientemente se especuló que Paulina estaría de romance con un joven fotógrafo colombiano llamado Juan Sebastián, y que su ex esposo Gerardo Bazúa también habría comenzado una nueva relación con una mujer algunos años mayor que él, sin embargo, nada ha sido confirmado por los involucrados.