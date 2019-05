Concejo Municipal de La Paz rechaza denuncia en contra de concejalas Machicado y Chacón







22/05/2019 - 12:53:46

La Paz, (ABI).- El Concejo Municipal de La Paz rechazó el miércoles la denuncia que presentó el concejal de Soberanía y Libertad (Sol.bo), Isaac Fernández, en contra de sus similares Cecilia Chacón y Mavel Machicado, por la presunta vulneración al reglamento del Comité de Ética, y solicitó el inicio de un proceso administrativo interno.



"El Concejo Municipal ha decidido rechazar la denuncia del concejal Isaac Fernández en contra de las concejalas Mavel Machicado y Cecilia Chacón", dijo el presidente de esa instancia legislativa edil, Pedro Susz.



Explicó que la votación llegó a un empate, cuatro en contra y cuatro a favor, por lo que según normas del Concejo Municipal es el presidente de esa instancia quien debe dirimir esa decisión asumida por los ocho concejales que estuvieron presentes, y se decidió rechazar esa denuncia.



Fernández fue denunciado ante la Comisión de Ética por los concejales del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jorge Silva y Mario Condori, por su relación con el caso Tersa, ya que él conocía a la esposa del concejal Fabián Siñani y no comunicó el hecho en su momento.



Sin embargo, Fernández observó que la Comisión de Ética haya procedido a conocer la denuncia sin percatarse que los denunciantes cuenten con sus documentos al día, por ejemplo, la falta de la declaración jurada de Silva, razón por la que decidió iniciar un proceso a Machicado y Chacón, integrantes de la comisión.



En declaraciones a la prensa, Fernández aseguró que su denuncia se basa en lo que establece la Contraloría General del Estado, sobre la declaración jurada que debe realizar todo funcionario público.



"La Comisión de Ética lo ha sobreseído y considero que se ha vulnerado normas por parte de las concejales Chacón y Machicado", acotó.



No obstante, según Machicado el argumento que señala Fernández "no tiene sentido y carece de fundamentos".



La semana pasada se notificó a los concejales Silva y Condori, como denunciantes, y a Fernández, como denunciado, para que presenten pruebas de cargo y descargos en el caso Tersa, plazo que fenece este jueves.