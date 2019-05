Morales: La mentalidad de la derecha está orientada a que los pobres no tengan nada





22/05/2019 - 12:43:25

Sucre, (ABI).- El presidente Evo Morales afirmó el miércoles que la mentalidad de la derecha en Bolivia está orientada a que los pobres no tengan nada y no se desarrollen, por lo que pidió a la población mayor reflexión sobre las propuestas que esa línea política presente al país.



Morales dijo que para tener una mayor visión de lo que busca la derecha se debe analizar la situación que atraviesan Brasil y Argentina, donde se congeló el presupuesto para la educación y se suprimió beneficios sociales, respectivamente.



"La mentalidad de la derecha está orientada a que los pobres no tengan nada y no se desarrollen y por eso le pido mucha reflexión sobre los programas que tenemos", dijo en la entrega de una unidad educativa en la ciudad de Sucre, Chuquisaca.



El jefe de Estado recordó que desde enero de este año los candidatos de la oposición afirmaron que el rentismo hace daño al país y que el programa "Bolivia cambia, Evo cumple" no genera beneficios y utilidades.



Morales cuestionó la posición de algunos candidatos, y dijo que los bonos sociales sacaron de la pobreza a miles de bolivianos y el programa "Bolivia cambia, Evo Cumple", beneficia al sector de salud, educación y deporte sin lucro alguno.