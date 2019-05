CAN busca impulsar implementación de Estrategia Andina de Seguridad Vial





La Paz, (ABI).- El secretario general de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), Jorge Hernando Pedraza, anunció que desde ese organismo se busca impulsar la implementación de una "Estrategia Andina de Seguridad Vial", para reducir los altos índices de mortalidad en accidentes de tránsito en los países integrantes.



Esa estrategia fue planteada en el Foro "Unidos para salvar vidas. Hacia una Estrategia Andina de Seguridad Vial", que se desarrolló en la ciudad de Lima y contó con viceministros de transporte y de Obras Publicas de Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú.



Pedraza, citado en un boletín de prensa, explicó que esa estrategia se coordinaría conjuntamente con los cuatro países y deberá contar con la implementación de un Observatorio de Seguridad Vial, la elaboración de una Política anti incendios y el establecimiento de la Licencia de tránsito unificada y la Placa única andina.



"Si queremos evitar más pérdidas humanas en las carreteras andinas, es urgente que trabajemos de forma integral los diferentes niveles de gobierno de los países andinos, el sector de transportistas, organizaciones no gubernamentales vinculadas al sector transporte y la sociedad civil", enfatizó el Secretario General de la CAN.



Precisó que "en 2016 se produjeron alrededor de 350 mil accidentes de tránsito que dejaron 13 800 fallecidos y 135 895 heridos; además las pérdidas económicas que generan los siniestros de tránsito representan el 5% del PIB, cifra que asciende a 16 mil 500 millones de dólares en la CAN".