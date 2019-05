Mesa condiciona una alianza con Bolivia Dijo No a la renuncia de Ortiz





22/05/2019 - 12:27:33

La Paz, (ABI).- Paola Cortés, vocera de Comunidad Ciudadana (CC), que postula al expresidente Carlos Mesa, afirmó que para articular una posible alianza con la agrupación "Bolivia Dijo No", el binomio de esa tienda política, Oscar Ortiz y Edwin Rodríguez, deberían presentar su renuncia a la candidatura presidencial.



"Si hay una posibilidad de que Comunidad Ciudadana haga una alianza, una unión con Bolivia Dijo No, esto está en el campo de las suposiciones, todavía no hemos visto ninguna expresión, por ejemplo, de Oscar Ortiz, que es líder, o Rodríguez, que es vicepresidenciable de esta fórmula política, que diga específicamente que deja la candidatura", afirmó en una entrevista con la televisora RTP.



Cortez aclaró que todas las posibilidades de unir a la oposición a Morales están enmarcadas en un campo de "suposiciones" y consideró que las propuestas aún no están "cuajadas" y "no existen hechos concretos"; sin embargo, dijo que CC está abierta al diálogo sobre esa alternativa.



"Es decir si hay algo, hay un hecho concreto de decir dejo la candidatura, la estoy dejando, la deje, esto es oficial y bueno ahí yo creo que estamos absolutamente abiertos, somos democráticos, tenemos como una premisa el diálogo, no solo con los opositores sino con la ciudadanía", aseguró.



CARLOS MESA RECHAZÓ UN SOLO BLOQUE



El candidato por Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa aseguró que no dejará su candidatura a la presidencia para formar un solo bloque opositor. Mesa dijo que hacerlo sería traicionar la voluntad del pueblo que lo respalda y que representa al menos el 30% de intención de votos.



“Si yo le respondiera que estoy dispuesto a dejar la candidatura estaría traicionando la voluntad popular que me da un respaldo muy importante, yo no soy dueño de esa decisión”, expresó Mesa en rueda de prensa en Santa Cruz junto a su acompañante de fórmula, Gustavo Pedraza.



Mesa dijo que no es lo mismo tener una opción de voto del 1%, 5% ó 7%, para decidir renunciar a la candidatura, que tener una opción de voto que está en el rango del 30%, como es su caso.



Tras la visita de Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que dijo que sería discriminatorio evitar la repostulación de Evo Morales, los opositores bolivianos volvieron a plantear la idea de enfrentar en bloque al Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones generales de octubre próximo.



El martes, el presidente Morales instó a la derecha boliviana a unirse para que en los comicios generales del 20 de octubre próximo solo se enfrenten dos partidos, a su juicio, "los que luchan por los pobres y humildes" contra los "ricachones y saqueadores" del país.