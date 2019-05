Denuncian uso indebido de bienes para el MAS; apuntan a Aasana, BTV y Entel







22/05/2019 - 12:20:36

Erbol.- Los diputados Wilson Santamaría y Rafael Quispe formalizaron una denuncia penal por uso indebido de bienes del Estado, por el acto de inicio de campaña del MAS que se realizó el sábado 18 de mayo en Chimoré. Entre los denunciados están desde el presidente Evo Morales hasta los responsables de Aasana, Bolivia TV y Entel.



Santamaría explicó que la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) debe responder por otorgar el Aeropuerto Internacional de Chimoré para un acto político, ajeno a las actividades aeronáuticas.



Dijo que no se traga el cuento de que el aeropuerto estaba en mantenimiento, puesto que así igualmente no se puede permitir el uso de la infraestructura.



Respecto a Bolivia TV, los opositores observan que haya transmitido por varias horas el acto del MAS con el rótulo de “espacio solicitado”. Santamaría dijo que el canal estatal tiene que mostrar el contrato y explicar cuánto vale la transmisión por minuto o segundo.



Santamaría manifestó que se tiene que conocer cuánto cobró el canal estatal al MAS, para que así otros partidos tengan la posibilidad de contratar esos servicios.



En cuanto a Entel, el diputado aseveró que la empresa estatal trasladó equipos, conexión de fibra óptica y antenas para facilitar el servicio de internet y la transmisión televisiva. Pidió saber quién autoriza o paga eso.



Para los opositores, se vulneró el artículo 126 de la Ley del Régimen Electoral que prohíbe a funcionarios públicos “utilizar bienes, recursos y servicios de instituciones públicas en propaganda electoral”.



Además, consideran que se violó el artículo 26 de la Ley Marcelo Quiroga, con el cual se castiga con cárcel de uno a cuatro años al funcionario que “otorgue un fin distinto al cual se hallaren destinados bienes, derechos y acciones pertenecientes al Estado”.



Pide explicación a ministros



Santamaría pidió que se explique también cómo hicieron los ministros para ir y volver en el mismo día desde Chimoré.



“No es una actividad de Estado, no es una entrega de obra, no es ninguna actividad vinculada a su ministerio, faltaría que sean muy sinvergüenzas y que hayan hecho pagar al Estado sus pasajes de ida y vuelta”, sostuvo.



Salvatierra dice que entregaron limpio el aeropuerto



La presidente del Senado, la oficialista Adriana Salvatierra, aseveró que se hicieron las solicitudes correspondientes para usar el aeropuerto y que se entregó con las condiciones limpias e higiénicas con que se había recibido.



Afirmó que el partido aliado de Santamaría, Demócratas, también ha usado espacios públicos como coliseos y canchas para ese tipo de actos.