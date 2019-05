Declaran a Sucre capital sin agua y advierten con protestas







22/05/2019 - 12:18:54

Correo del Sur.- La Central Obrera Departamental (COD), el Comité de Defensa de los Intereses de Chuquisaca (Codeinca) y la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) emitieron una declaración conjunta en la que califican a Sucre como la "Capital del Estado Plurinacional de Bolivia sin agua" por la falta del líquido elemento en la ciudad y de proyectos para paliar el déficit.



En el documento, exigen la "verdadera condonación" de la deuda contraída por los proyectos Sucre I y II y la ejecución de los proyectos Sucre III y IV, además de aclarar que el proyecto Fisculco, todavía en construcción, "no es la solución" a la falta de agua, ya que no provisionará de más agua a la ciudad, sino que solo cubrirá la provisión del recurso cuando baje el caudal del río Ravelo.



Finalmente, amenazan con declararse en emergencia y asumir medidas de presión en caso de que no se cumplan sus exigencias