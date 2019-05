Oppenheimer y Bayly: Almagro impulsó una dictadura







22/05/2019 - 12:12:00

ERbol.- Los periodistas Andrés Oppenheimer y Jaime Bayly, referentes de la comunidad latina en Estados Unidos, criticaron duramente a Luis Almagro por respaldar la repostulación de Evo Morales. Ambos coincidieron en que el Secretario General de la OEA dio un impulso a lo que puede ser una dictadura.



El argentino Oppenheimer, a través de una columna en el Miami Herald, señaló que Almagro merece crédito debido a su lucha por la democracia en Venezuela, pero al mismo tiempo “lamentablemente” está respaldando una dictadura en Bolivia.



El periodista que también tiene su programa en CNN confesó que, al enterarse de las palabras de Almagro en Bolivia, estaba incrédulo y pensó que se habían descontextualizado, pero al ver el video se convenció de que había sido un “impulso mayor” a la reelección de Morales.



Para Oppenheimer, Almagro al acompañar a Evo, incluso hasta el Chapare, “ayudó al presidente boliviano a lanzar su campaña de reelección”.



El argumento de Almagro es que ya existe una sentencia judicial que habilita la repostulación y no existe un instrumento legal que le permite oponerse. Esa explicación no le parece convincente al periodista argentino.



“Por mucho que aplauda el apoyo de Almagro a los activistas a favor de la democracia en Venezuela, ha dado una gran victoria propagandística a un aspirante a dictador en Bolivia. Debe haber una mejor manera de ganar votos para la reelección en la OEA que comprometer los principios democráticos de uno”, agregó Oppenheimer.



El peruano Jaime Bayly, en su programa de televisión emitido desde Miami, sostuvo que Almagro con su visita a Bolivia convalidó la “reelección fraudulenta de Evo Morales”.



Según Bayly, la actitud de Almagro de argumentar que ya existe una sentencia y que además enviará observadores a las elecciones de octubre, implica que para el Secretario General de la OEA la justicia boliviana es independiente y el Tribunal Electoral contará limpiamente los votos. Aseguró que esa no es la realidad.



“En Bolivia como en Venezuela no hay una justicia independiente, ni hay un tribunal electoral confiable, ambos poderes públicos están prosternados de rodillas ante el dictador Morales”, aseveró.



Bayly dijo que no hace falta ser “pitoniso para adivinar” que Morales ganará las elecciones, fomentando que haya muchos candidatos de oposición y logrando un 30% ó 40%, que le permita buscar la manera de perpetuarse en el poder.



Manifestó que si Almagro no conoce esa realidad su ingenuidad es “estremecedora”.