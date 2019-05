Exjefe de Inteligencia de Maduro envió una carta a Vladimir Padrino: Mi general, llegó la hora de actuar







22/05/2019 - 11:59:34

Infobae.- El ex director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) Manuel Ricardo Cristopher Figuera, quien participó del alzamiento militar liderado por Juan Guaidó a fines de abril, volvió a enviar un mensaje a Vladimir Padrino, ministro de Defensa del régimen chavista, a quien le reclamó que encabece un proceso de transición que ponga fin a la dictadura de Nicolás Maduro y evite una "guerra civil" en Venezuela.



"Apelo a usted para que dirija el proceso transicional y recuperar la gobernanza del Estado Venezolano. No tema a que lo condenen como me están condenando a mí", escribió el general de división, en una carta difundida por el portal AlNavío. Luego de participar en la rebelión, EEUU levantó las sanciones que pesaban sobre Figuera, quien, apartado del Sebin, fue tildado de "topo de la CIA" por el madurismo.



"No hemos hecho lo suficiente, si esos corruptos responsables del estado de deterioro en el que está sumergido el País hubiesen sido sometidos a la justicia, no habríamos llegado a este punto de sufrimiento de nuestro pueblo", condenó en su mensaje.



"Mi GJ (General en Jefe), llegó la hora de actuar, le sugiero muy respetuosamente que usted junto al alto Mando Militar elabore la carta de navegación para la ruta de la reconstrucción del país y el reordenamiento del Estado que incluya representatividad de todos los sectores de nuestra sociedad", señaló Figuera, quien en 2017 fue subdirector de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) y ocupó el puesto de edecán de Hugo Chávez durante 12 años.



El militar también realizó un análisis de la pugna entre el régimen y la oposición y advirtió del riesgo de un recrudecimiento de la violencia. Por ello, pidió sumar esfuerzos para evitar el escalamiento de la crisis y poner fin a la dictadura. "Hay quienes quieren llevarnos a una Guerra civil, para justificar en los espacios de poder su permanencia; por favor no les hagamos el juego y busquemos una salida negociada, en Paz y con la mayor tolerancia", apuntó.



Si bien Figuera mantuvo un tono de respeto hacia Padrino, mencionando su "ponderación y valentía", también lo interpeló: "¿Usted realmente se siente leal a la Patria? ¿Le parece que está bien el desorden económico, social, político, familiar, de valores, moral y principios en el que está sumergido nuestro País?".



En su análisis, hizo una condena general a los manejos del chavismo. "¿Quiénes le han faltado a la Patria, los que aduras penas la sostienen o lo que la han depredado?", se preguntó. En ese sentido, señaló como un "trillado discurso" los argumentos del régimen que culpan al mundo por la crisis del país. "Pierde legitimidad cuando observamos que nuestros servidores públicos de más alto nivel no cumplieron con las tareas para las que fueron nombrados y, por el contrario, robaron el erario de la Nación".



También, acusó al régimen de usar "argucias" como el carnet de la Patria o el programa CLAP de entrega de alimentos para establecer "un mecanismo de control social nunca antes visto en la historia" de Venezuela.



"Le pido ante cualquier reacción inmediata, que, en la soledad y tranquilidad de su silencio, analice, y se dé la respuesta", finalizó.