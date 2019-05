China: EE.UU. se parece a Don Quijote por ver a otras potencias como amenazas







RT.- Este miércoles, en el marco de la Conferencia de Desarme de la ONU que se está celebrando en Ginebra (Suiza), el representante de China ha tachado la política exterior de Estados Unidos de "desestabilizadora" y afirmó que le evocaba al clásico personaje literario de Don Quijote.



"La mentalidad de la Guerra Fría ha regresado para impulsar la estrategia y la política de seguridad de una gran potencia", ha aseverado el embajador chino para asuntos de desarme de China, Li Song. "En particular, Estados Unidos sigue diciendo que otros países hacen que se sienta inseguro, esto es realmente desconcertante", ha añadido.



Según Li, los llamamientos de EE.UU. para que otras potencias nucleares acepten estándares compartidos sobre la transparencia de las armas nucleares representan un intento de acosar a las potencias más débiles para que acepten un conjunto de reglas diseñadas por Washington.



La idea de exigir estos estándares "se ha convertido en una burla de la situación que enfrentaba el mundo", ha criticado el representante chino. Con ello, ha surgido un entorno internacional caracterizado por un sentimiento generalizado de inseguridad, en el que las "prácticas unilaterales y de acoso" son las nuevas formas de hegemonía.



"No podemos evitar que venga a la mente el Don Quijote descrito en la obra de Cervantes, quien estaba equipado y beligerantemente preparado para atacar a los molinos de viento", ha concluido Li, refiriéndose al protagonista de la famosa obra literaria del Siglo de Oro español.



A finales de abril, el presidente de EE.UU. afirmó que Washington, Moscu y Pekín debían eliminar sus armas nucleares. "Queremos librarnos de las armas nucleares, todos tenemos que deshacernos [de ellas]. Rusia tiene que librarse de ellas, y China tiene que librarse de ellas", reiteró el mandatario estadounidense. Luego, el pasado 3 de mayo, Trump aseguró que China estaba interesada en unirse a un pacto nuclear con su país y Rusia.



No obstante, el 13 de mayo el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, reiteró que su país "no tiene interés" en formar parte de un tratado de control de armas nucleares con Washington y Moscú. Además, Wang explicó que China mantiene su arsenal de armas nucleares en "el nivel mínimo necesario para garantizar las políticas de defensa".



Esta iniciativa de EE.UU. viene después de que Washington se deslindara el 2 de febrero de 2019 de las obligaciones contraídas en el Tratado sobre Misiles de Alcance Medio y Corto (INF, por sus siglas en inglés), uno de los cimientos del moderno régimen de supervisión y control para la no proliferación de armas nucleares



En respuesta, Moscú también suspendió su participación en el tratado y exigió que EE.UU. presente pruebas sobre la presunta violación rusa de las condiciones de ese acuerdo



Asimismo, el Ministerio ruso de Exteriores advirtió en marzo a Washington de "las más graves consecuencias" que para la seguridad y estabilidad global supondrá su retirada del Tratado INF, pues —aseguró— abrirá la posibilidad de que comience "una carrera armamentista en varias regiones del mundo", lo que amenaza seriamente los esfuerzos mundiales para lograr un desarme nuclear.