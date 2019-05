Esto fue lo que dijo George R.R. Martin tras el final de Game of Thrones





22/05/2019 - 10:45:27

George R.R. Martin , creador de la saga que inspiró la serie "Game of Thrones" ("Juego de tronos"), usó su blog personal para pronunciarse sobre el final del programa producido por HBO en el 2011.



"La noche anterior, el último show. Luego de ocho épicas temporadas, "Game of Thrones" de HBO llegó a su final", indicó literato.



"Es difícil de creer que se acabó, en honor de la verdad. Los años pasaron en un parpadeo. ¿De verdad pasó más de una década desde que mi manager Vince Gerardis acordó una reunión en el Palm de Los Ángeles, donde me senté por primera vez con David Benioff y D.B. Weiss para un almuerzo que duró mucho después de la cena? Les pregunté si sabían quién era la madre de Jon Snow. Afortunadamente, lo sabían", manifestó George R.R. Martin.



Como se recuerda , David Benioff y D.B. Weiss fueron los productores responsables de cada evento en la serie "Game of Thrones".



"Quiero agradecer a la gente, pero hay demasiados. Hubo 42 miembros del elenco en la premier de Nueva York y ni siquiera eran todos ellos. Y el equipo de producción, aunque menos visibles que el elenco, no fueron menos importantes. Tuvimos alguna gente asombrosa trabajando en el show", sentenció.



La mente maestra detrás de "Game of Thrones" también hizo mención sobre si el final de los libros tendrá relación con la serie. "Sí y no", respondió George R.R. Martin.