Así reaccionó Jason Momoa al ver el final de Game of Thrones





22/05/2019 - 10:43:03

Infobae.- El actor Jason Momoa, quien participó en la primera temporada de la serie de HBO Game of Thrones reaccionó ante el controvertido final de la serie, principalmente con el desenlace de su compañera Emilia Clarke.



Cabe recordar que el actor obtuvo el reconocimiento internacional gracias a su trabajo en la primera temporada de la exitosa serie en la que dio vida a Khal Drogo, rey de la tribu bárbara Dothraki y esposo de Daenerys Targaryen, la cual fue interpretada por Clarke.



Al igual que los más de 19 millones de espectadores, Momoa se dio cita para disfrutar del final de la serie. Fue en los últimos minutos cuando el actor reaccionó decepcionado ante el desenlace de su "amada" -en la serie de ficción-, quién no logró sentarse en el trono de los siete reinos de Westeros.





A través de una transmisión en vivo en Instagram, el actor fue parte del fenómeno que causó el episodio final, "The Iron Throne", que desde el inicio de su octava temporada batió récords de audiencia en toda la historia de la televisión.



El actor no pudo ocultar su decepción después de que el personaje de Kit Harington, Jon Snow, asesinara a la reina de los dragones, incluso dejó escapar un par maldiciones ante la muerte de heredera legítima al trono.



Atento en todo momento, el actor originario de Hawaii, presenció la escena en la que el bastardo de Ned Stark apuñaló a Daenerys. Ante los hechos, el único dragón sobreviviente quemó el trono de hierro y se llevó entre sus garras a la madre de los dragones.







Sin embargo, el actor no fue la única persona que demostró su descontento ante el final de la serie, puesto que miles de usuarios en todo el mundo se manifestaron a través de las redes sociales, argumentando que fue un pésimo y decepcionante final.