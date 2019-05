Gael García presentó en Cannes a su nueva novia, la modelo Fernanda Aragonés







22/05/2019 - 10:41:47

Infobae.- Acostumbrado en mantener su vida privada lejos de los reflectores, el actor mexicano Gael García Bernal, sorprendió al confirmar su relación con la escritora mexicana Fernanda Aragonés, durante un discurso en el Festival Internacional de Cine de Cannes.



Durante la proyección de "Chicuarotes", su segunda cinta que llega a Cannes como director -que además fue muy bien recibida por el público especializado- el actor mexicano brindó unas palabras en agradecimiento.



De acuerdo con lo publicado por la revista Quien, Gael García se dirigió al público francés para mostrar su gratitud, tanto a la plataforma cinematográfica, como a todo el equipo de producción que hizo posible su cuarto largometraje como realizador.



Las palabras no expresaron más que agradecimiento por parte del mexicano, quien puso en practica su francés para dirigirse al público. García Bernal no dejó pasar el momento para agradecer (en español) el apoyo de la mujer que, al parecer, se ha convertido en su compañera y dueña de su corazón.





"Gracias a mi novia Fernanda, que está por ahí, que me ayudó con la película y por todo", fue la frase con el que protagonista de "Amores Perros" confirmó su relación, que salió a la luz hace un par de meses, cuando se mostró inusualmente cariñoso en un evento en la Ciudad de México.



Y es que, durante la feria de arte contemporánea a la que acudieron, el protagonista de la serie "Mozart in the Jungle" no dudó en mostrar su cariño al besar a la joven en en reiteradas ocasiones, pese a que él siempre mantuvo al margen sus relaciones y su vida privada lejos de las cámaras.



Con un caluroso aplauso el público reconoció el trabajo de Gael. Entre los invitados del cineasta se encontraba su entrañable amigo, el también actor Diego Luna y el ganador del Óscar, Alejandro Gonzáles Iñárritu, a quienes agradeció su presencia.



En el breve discurso, el actor reconoció a los actores, productores de la cinta que hicieron posible la realización de su cinta y, al mismo tiempo, recordó la película que consagró su carrera y le dio el reconocimiento internacional.



"Hace 19 años filmamos una película que presentamos al año siguiente: Amores perros; es poco decir que me hizo conocer el cine, que me cambió la vida, y aquí en Cannes, en un cine de esta ciudad, hemos sido testigos de esta profunda transformación", comentó.