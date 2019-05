Johnny Deep asegura que fue víctima de agresiones por parte de su ex





22/05/2019 - 10:35:28

Quien.- Todo parece indicar que el drama tras la separación de Johnny Depp y Amber Heard no van terminar pronto. Ahora el actor ha revelado que sufrió agresiones físicas por parte de la actriz, mimas que pudieron "terminar con su vida".



De acuerdo con documentos obtenidos por el diario británico Daily Mail, el protagonista de "Piratas del Caribe" indicó que Amber avantó una botella de vodka hacia una mesa de mármol luego de que se molestara porque no quería firmar un acuerdo post nupcial.





Como consecuencia de esta reacción, la botella se rompió y provocó que los vidrios cortaran la punta del dedo del actor.Tras este enfrentamiento, Depp tuvo que someterse a varias cirugías para reconstruirse el dedo, ya que el impacto rompió le rompió el hueso. El actor aseguró que esta situación puso en riesgo su vida, ya que la extremidad se contagió de una bacteria tres veces.



“Mientras estaba en Australia filmando una película aproximadamente un mes después de casarme con la Sra. Heard, un día que mi abogada trató de hablar con ella sobre la necesidad de que ella firmara el acuerdo post nupcial conmigo, ella se volvió loca y comenzó a aventarme botellas”, señala el documento.



"Temía perder mi dedo, mi brazo y mi vida", aseguran los documentos.







Antes de hacer estas declaraciones, Depp la demandó por difamación luego de que supuestamente ella tratara de burlar a las autoridades con supuestos moretones falsos en el cuerpo. "He negado con vehemencia las acusaciones de la Sra Amber Heard desde que las hizo por primera vez en mayo de 2016 cuando fue al juzgado para obtener una orden de alejamiento temporal con moretones pintados que los testigos y las cámaras de vigilancia demostraron que no tenía la semana anterior. Seguiré negándolo el resto de mi vida. Nunca abusé de la Sra. Heard ni de ninguna otra mujer", declaró Depp.



Como parte de sus pruebas, Johnny presentó el último mensaje que le habría enviado Amber en el que se lee: "No tengo nada más que amor por ti" y se dispuesta a "anular este [divorcio] como mejor nos parezca". El actor también dijo que varias mujeres lo han contactado para decirle que fueron víctimas del presunto abuso de Heard.



Hace unas semanas, Amber declaró que el actor llegó a tener episodios de ira cuando había ingerido alcohol o alguna droga: “Él me aventó otro decantador de vino, aventó varias cosas por la habitación y golpeó una pared. Me abofeteó muy fuerte, me tomó por el pelo y me arrastró de una escalera a la oficina y de ahí a la sala, la cocina, la recámara y el cuarto de huéspedes”, indicó la actriz en una serie de documentos que presentó tras ser demanda por difamación.



Por su parte, Eric George, abogado de la actriz, aseguró que el actor está recurriendo a esta situación para revivir su carrera profesional.