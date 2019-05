¿Qué se hizo y qué no en el caso de Víctor Hugo Hurtado?





22/05/2019 - 08:22:28

Los Tiempos.- El deceso del juez Víctor Hugo Hurtado Ogeda, el domingo pasado en el estadio Municipal de El Alto, develó una serie de hechos y acciones que debieron y no debieron hacerse.



Más allá de todo el hecho suscitado, urge una gran capacitación de los recursos humanos en Bolivia para prevenir estos hechos.



“En las imágenes de televisión se vieron situaciones que no se han cumplido y sí debían cumplirse. La principal, y con el objeto de evacuar rápido, era que la ambulancia debía estar dentro el campo de juego, en un lugar de acceso. Ver si la ambulancia cumplía ciertos requisitos para poder asistir este tipo de procedimientos”, explicó el médico deportólogo Alex Antezana, quien además es jefe médico del club Wilstermann.



De acuerdo al análisis de las imágenes de la transmisión televisiva, el árbitro cruceño que representaba al referato valluno se desplomó a los 2 minutos del segundo tiempo. Entre ese tiempo y la llegada al hospital del Norte, se empleó aproximadamente 11 minutos.



En ese transcurso, la asistencia médica brindada por los galenos fue inmediata, empero hubo un detalle: para proceder a la atención, Hurtado debía estar de espaldas y no de costado. En esta postura estuvo aproximadamente 1’40” hasta que fue llevado a la camilla.



Asimismo, Antezana observó que la ambulancia no ingresó al campo de juego, situación que debía darse de inmediato al tratarse de una emergencia.



Entre el ingreso de la camilla y la evacuación a la ambulancia, el tiempo empleado fue de casi cuatro minutos.



En suma, en la aplicación del RCP (Reanimación Cardiopulmonar) hasta la evacuación en la ambulancia al hospital se empleó 11 minutos, sobrepasando así la regla de los 10 minutos de oro de los primeros auxilios, donde cada minuto perdido es un 10% menos de probabilidades de supervivencia.



No obstante, la interrogante surge en torno al prototipo de ambulancia: ¿era de tipo 2 (con elementos necesarios para atender) o una de Terapia Intensiva?. Lo cierto es que el presidente del Comité de Árbitros de la FBF, Pedro Saucedo, dijo que el vehículo no tenía un desfibrilador. Si se contaba con este elemento se podía evitar el deceso de Hurtado.



“Lamentablemente, son situaciones que pasan y no estamos preparados en Bolivia, hay muchas deficiencias. Hay que empezar con una pauta para trabajar sobre ellas”, sostuvo Antezana.



¿Qué pasó con el desfibrilador? Hace un par de años la Conmebol entregó a los 12 clubes equipos desfibriladores para prevenir estos hechos. Si bien Always Ready no cuenta con uno, ¿qué pasó con el que se entregó a Oriente Petrolero? Y la misma pregunta va para los restantes clubes beneficiados.



Antezana dijo que urge contar con profesionales capacitados para brindar atención de urgencia, preferentemente en cada escenario deportivo del país.



34 años tenía el árbitro. Víctor Hugo Hurtado no llegó a dirigir por completo su partido 14 del torneo Apertura.



AFC PROPONE USO DE LABORATORIO FBF



El presidente interino de la AFC, Víctor Vargas, propuso ayer el uso del Laboratorio de Alto Rendimiento para los exámenes médicos de los árbitros y así detectar problemas de salud. También planteó seguros de vida.



LA UTILIDAD DEL DESFIBRILADOR



El uso del equipo desfibrilador es bastante sencillo y efectivo, ya que sólo necesita tener baterías alcalinas en funcionamiento. Este instrumento no se daña por la falta de uso y su utilización permitirá evitar estos hechos.